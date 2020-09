Sénatoriales dans l'Indre : EELV ne présentera pas de candidat

Avec d'ores et déjà huit candidats, le scrutin des sénatoriales dans l'Indre s'annonce très disputé. Europe Ecologie Les Verts n'a pas voulu ajouter à la confusion et annonce ne pas présenter de candidat. Dans un communiqué, le parti met en cause le trop grand nombre de candidats de droite selon eux. En effet, quatre des huit candidats se revendiquent de cette mouvance. Il s'agit de Frédérique Gerbaud, sénatrice sortante et candidate à sa réélection, Jean-Yves Hugon, Nadine Bellurot et Thierry Damien (LREM).

Soutien aux candidats socialistes en communistes

EELV 36 refuse évidemment de s'allier également à la candidate d’extrême droite, Mylène Wunsch. Le parti n'évoque même pas la candidature de Paul Thore, conseiller municipal d'opposition à Saint-Maur. Le parti soutient donc, "sans cacher nos divergences", la candidature du socialiste François Avisseau et le candidat PCF Jean-Luc Labbé.

Le scrutin aura lieu le 27 septembre. 700 grands électeurs (délégués des conseils municipaux, conseillers régionaux, conseillers départementaux et parlementaires) sont appelés à désigner deux sénateurs dans l'Indre.