Sénatoriales dans l'Indre : Frédérique Gerbaud veut porter la voix de la ruralité

Depuis quatre ans, Frédérique Gerbaud exerce son mandat de sénatrice dans l'Indre. Suppléante de Louis Pinton, elle lui succède à son décès en 2016. C'est donc cette fois sa première campagne en "première ligne" comme elle le dit en souriant. La sénatrice s'appuie sur son expérience et sa connaissance des dossiers : "J'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la santé avec l'ensemble des acteurs du dossier, les personnels, les médecins. J'ai porté des projets et je continue de le faire. A travers la loi Buzyn, le Sénat fait des apports pour le déploiement des médecins. J'ai été plusieurs fois au CHU de Tours pour plaider l'arrivée de jeunes médecins sur le territoire."

Porte voix des territoire

Spécialiste également du dossier de la sécurité, la Sénatrice plaide pour l'affectation d'effectifs supplémentaires au commissariat de Châteauroux et a encore écrit la semaine passée à ce sujet à Jean Castex, le Premier ministre.

Mais au delà de ces dossiers, la candidate veut se faire porte-parole des territoires et de la ruralité. "J'ai de multiples exemples pour prouver que le Sénat a voté des textes pour la ruralité, pour renforcer le rôle de la commune. Et nous avons mis plus de souplesse pour des regroupements de commune, pour que la commune reste le pilier de la démocratie. La ruralité est un objectif d'avenir, faut il encore donner les moyens à la ruralité de vivre et d'attirer. Ça passe par le très haut débit, par la proximité, par les services publics, etc. Depuis des années, la ruralité s'est vu dépouillée : elle a perdu des compétences et on a baissé les dotations ! Donc il faut se battre pour que la ruralité ait tout son avenir!"

Les 700 grands électeurs indriens (délégués des conseils municipaux, conseillers départementaux et régionaux ainsi que parlementaires) voteront le 27 septembre. Sept autres candidats sont en lice : Nadine Bellurot, François Avisseau, Jean-Luc Labbé, Jean-Yves Hugon, Thierry Damien, Paul Thore et Mylène Wunsch.