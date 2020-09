Sénatoriales dans l'Indre : Mylène Wunsch veut défendre "la protection des territoires"

Les élections sénatoriales se déroulent dimanche 27 septembre. Dans l'Indre, deux postes sont à pourvoir et huit candidats sont déclarés. Mylène Wunsch se présente avec l'étiquette du Rassemblement national. Pour sa campagne, elle porte donc les idées défendues par son parti. "Ma candidature va avec tout ce que prône le Rassemblement national depuis une dizaine d'années", appuie Mylène Wunsch. "Ce que je défends, c'est le localisme, la protection des territoires, la mise en avant des maires. Certains s'emparent de ces sujets aujourd'hui alors que ça n'a pas été le cas quand ils étaient au gouvernement", ajoute-t-elle.

La candidate RN pour les élections sénatoriales dans l'Indre rappelle les difficultés vécues ces dernières années par les élus locaux. "Les maires sont délaissés car on leur a enlevé beaucoup de dotations et de pouvoirs. Pendant la crise du coronavirus, ce sont pourtant les maires qui ont réussi à mettre en avant tous les systèmes nécessaires pour protéger leurs concitoyens", indique Mylène Wunsch. Elle souhaite donc porter ce combat pour permettre aux maires d'avoir plus de poids. "Au Rassemblement national, on a toujours dit que le rôle du maire était plus important que celui de la région voire de la métropole", conclut la candidate RN.

Outre Mylène Wunsch, sept autres candidats sont en lice pour les élections sénatoriales dans l'Indre :