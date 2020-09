Sénatoriales dans l'Indre : Nadine Bellurot veut plus d'autonomie pour les maires

Adoubée par le président du Conseil départemental de l'Indre Serge Descout, Nadine Bellurot bat depuis la campagne pour sa première candidature aux Sénatoriales. La maire de Reuilly, ancienne directrice de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, milite pour que l'Etat accorde davantage d'autonomie aux maires, et notamment en zone rurale.

"Je souhaite plus de liberté locale parce que nous n'avons pas un territoire uniforme et la législation qui s'applique sur l'ensemble du pays ne correspond pas toujours aux réalités locales" s'agace la candidate. Spécialiste des arcanes du Parlement, elle dénonce des règles et des procédures qui peuvent décourager l'élu isolé : "Il faut de la simplification et de la souplesse dans les dotations. Nous avons par exemple une dotation d'équipements des territoires ruraux. Elle est hyper fléchée et avec des seuils minimums qui ne correspondent pas aux réalités des budgets des petites communes. Puisque l'argent existe et qu'il est disponible, il faut faciliter les démarches. Certains maires abandonnent. C'est terrible"

Nadine Bellurot réclame également une réforme sur les zones de revitalisation rurale.

L'élection sénatoriale aura lieu le 27 septembre. 700 grands électeurs votent dans l'Indre : il s'agit de délégués des conseils municipaux, de conseillers régionaux et départementaux et des parlementaires.

Outre Nadine Bellurot, 7 autres candidats sont en lice : François Avisseau, Jean-Luc Labbé, Jean-Yves Hugon, Thierry Damien, Paul Thore et Mylène Wunsch et la sénatrice sortante Frédérique Gerbaud.