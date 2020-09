Sénatoriales dans l'Indre : Paul Thore candidat pour "rendre la démocratie aux citoyens"

À une semaines des élections sénatoriales, France Bleu Berry vous présente les candidats dans l'Indre. Parmi les huit candidats aux deux postes à pourvoir : Paul Thore, candidat sans étiquette. Ce conseiller municipal d'opposition à Saint-Maur, élu lors des élections municipales cette année, travaille dans le secteur de la gestion de biens.

"Je me suis lancée dans cette course parce qu'il me semble qu'il y a, depuis quelques années, une vraie rupture entre le peuple et son personnel politique. Et dans les différents programmes qu'on a pu déjà voir des différents candidats aux sénatoriales dans l'Indre, il n'y a pas de changement", explique-t-il. "Le monde évolue, les gens ont des revendications de représentativité, de démocratie directe. Mais on dirait que, dans l'Indre, on reste sur les mêmes façons de faire".

à lire aussi Indre : Vanik Berberian renonce aux sénatoriales

"La représentativité des territoires au Sénat, c'est une bonne chose, mais encore faut-il que les sénateurs soient représentatifs de ces territoires. Je me pose vraiment la question : comment peut-on avoir les mêmes préoccupations quand on est inspecteur des finances avec un salaire à cinq chiffres et quand on est conseiller municipal dans une petite commune de l'Indre avec une petite retraite à à peine trois chiffres ?", poursuit celui qui confie avoir participé aux première manifestation des gilets jaunes, avant que le mouvement soit "récupéré", explique-t-il. Le candidat défend le référendum d'initiative citoyenne (RIC) et le tirage au sort.

"Ce que je porte, c'est vraiment d'instaurer enfin une vraie démocratie, c'est-à-dire qu'enfin ce soit le peuple qui ait le dernier mot, et pas juste une petite élite, qui se qualifie de républicaine, mais qui se perpétue", ajoute Paul Thore, qui se présente à ces élections, avec une autre conseillère municipale de Saint-Maur, Laura Baudat.

En 2004, Paul Thore a été inquiété par la justice après la saisie d'armes de guerre et de livres révisionnistes, lors du démantèlement d'un grouspucule qualifié de "néo-nazi" par le procureur de la République de Châteauroux de l'époque. Il a effectué plusieurs mois de prison préventive, avant de bénéficier d'un non-lieu. "J'ai subi une bombe atomique judiciaire, qui était de la pure persécution, puisque je n'ai pas été condamné. Maintenant, je ne veux pas m'étendre plus là-dessus. Étant donné que près de 20 ans après, je n'ai pas été condamné, c'est qu'il n'y avait rien dans le dossier. Chose que je dis depuis le début", explique-t-il aujourd'hui.

Sept autres candidats

Les 700 grands électeurs indriens (délégués des conseils municipaux, conseillers départementaux et régionaux ainsi que parlementaires) voteront le 27 septembre. Sept autres candidats sont en lice :