Sénatoriales dans l'Indre : Thierry Damien, candidat, défend le bilan de la République en Marche

Il se revendique connaisseur et élu de terrain. Thierry Damien siège depuis 2008 au conseil municipal de Saint-Maur, il est aussi l'ancien président de l'association nationale Familles Rurales, et il fut conseiller économique, social et environnemental. "La ruralité est quelque chose qui me touche beaucoup et pour laquelle j'ai envie de m'investir. Donc, je me suis dit : pourquoi pas mettre mes compétences au service du pays pour apporter quelque chose à ce département ?"

"Aujourd'hui, la ruralité est revenue au cœur des préoccupations du président de la République"

Investi par la République en Marche, Thierry Damien note de "nombreux défis à relever pour l'Indre : le numérique, la désertification médicale, la future loi de décentralisation qui est extrêmement intéressante." Il souhaite porter la voix de la "ruralité conquérante", selon son expression. Mais n'est-ce pas difficile de porter les couleurs d'un parti souvent considéré comme celui des urbains et des grandes villes ?

"C'est vrai que la plupart des marcheurs sont des urbains. Mais le président en a parfaitement pris conscience. Aujourd'hui, la ruralité est revenue au cœur des préoccupations du président de la République. Donc je crois qu'on peut tout à fait lui excuser cet éloignement qu'il a eu en début de mandat, et saluer maintenant cette volonté qu'il a de remettre la ruralité au cœur de sa politique."

Sept candidats déclarés aux sénatoriales

Le scrutin des sénatoriales aura lieu le 27 septembre. Deux postes sont à pourvoir dans l'Indre. Jean-Luc Labbé est le septième candidat. Six autres candidats ont présenté leur intention de se présenter :