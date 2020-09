Sénatoriales dans l'Indre : un huitième candidat se déclare

Ils sont désormais huit candidats pour seulement deux fauteuils. Un nouveau candidat vient de se lancer dans la course aux élections sénatoriales dans l'Indre, qui auront lieu le 27 septembre. Paul Thore, candidat municipal d'opposition à Saint-Maur, vient d'annoncer sa candidature.

"Depuis un certain temps maintenant, les citoyens ne font plus confiance aux politiciens et à leurs mensonges répétés. La crise de confiance entre le peuple et le personnel politique est palpable à chaque détour de conversation. La gestion désastreuse de la crise du Covid par le président Macron et ses ministres n'a certainement pas arrangé les choses. Le système dit "représentatif" est à bout de souffle. Le peuple n'accepte plus qu'on lui mente en permanence et qu'un nombre très restreint de personnes décide de tout et tout le temps à sa place. La démocratie doit se réinventer et revenir à sa source athénienne pour redonner aux citoyens leur souveraineté", écrit-il dans un communiqué annonçant sa candidature.

Les sept autres candidats déclarés aux sénatoriales dans l'Indre