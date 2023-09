Sénatoriales dans l'Orne : Olivier Bitz, de la majorité présidentielle, entre au Sénat, Nathalie Goulet réélue

Une surprise et une réélection pour ces élections sénatoriales dans l'Orne, ce dimanche 24 septembre 2023. Olivier Bitz, ancien sous-préfet de Mortagne-au-Perche entre au Sénat, en battant le sénateur sortant Vincent Ségouin (LR) lors du second tour des élections. Le candidat de la majorité présidentielle a réussi à obtenir 518 voix, soit 51,65 % des suffrages exprimés, devançant le candidat Les Républicains de 167 voix.

Les autres candidats du second tour, Julian Ladame pour le Parti Socialiste et Gérard Latinier pour le Rassemblement National ont respectivement obtenu 86 et 48 voix sur les 1 054 votes exprimés par les grands électeurs ornais.

Nathalie Goulet au Sénat depuis 2007

La sénatrice sortante, Nathalie Goulet, candidate pour l'Union des démocrates et indépendants, a été réélue dès le premier tour avec 713 voix, représentants 69,02 % des suffrages exprimés. "Le plus important, c'est la proximité, le travail avec les élus locaux", affirme la sénatrice, représentante du département depuis 2007.