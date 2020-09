Sénatoriales dans l'Yonne : Dominique Verien (UDI) candidate pour "continuer à être proche des élus"

Au Sénat depuis trois ans, la parlementaire UDI Dominique Verien est candidate à sa succession pour les prochaines élections, le 27 septembre. Parmi les thèmes qui sont chers à la centriste : la lutte contre les violences conjugales et la décentralisation.

Ses trois années au Sénat lui ont servi d'apprentissage : à présent, la centriste Dominique Verien est rodée à l'exercice parlementaire. Candidate à sa succession, elle espère être réélue lors des élections sénatoriales le 27 septembre pour continuer à défendre des sujets qui lui sont chers, notamment sur la répartition des compétences des collectivités. "Plus particulièrement sur la loi 3D, pour décentralisation, déconcentration et différenciation. C'est une loi importante pour notre territoire avec une organisation différente des services de l'Etat sur notre territoire. Il y aura à réfléchir sur quel est le meilleur échelon pour traiter de quel sujet."

Un "trait d'union entre les élus"

Membre de la commission de la culture, la communication et les médias au Sénat, Dominique Verien a porté la proposition de loi sur la fondation du patrimoine. Elle a été adoptée le 21 juillet dernier. Ce texte vise à moderniser la Fondation du patrimoine. Son objectif : permettre à plus de propriétaires privés de bénéficier d'aides pour rénover des maisons ou des bâtiments de "caractère". "L'une des choses dont je peux être fière et qui a été un travail d'équipe au niveau du Département c'est le fait que le château de Meaulnes ait pu figurer au sein du loto du patrimoine parmi les bâtiments emblématiques l'année dernière".

Une intervention qui illustre bien la mission de "catalyseur" que veut endosser la sénatrice. "Je suis là pour permettre aux choses de se faire. C'est-à-dire que je permets à deux métaux de se rencontrer et de faire l'alliage." Dominique Verien souhaite ainsi poursuivre son rôle de relais, de "trait d'union" entre les élus. "J'ai essayé d'être réellement proche d'eux pendant ces trois dernières années. C'est comme ça que je souhaite continuer mon mandat. En étant une élue parmi les élus et travailler pour les élus."

