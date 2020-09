Sénatoriales dans l'Yonne : le communiste Gilles Sackepey veut lutter contre la casse des services publics

Gilles Sackepey, encarté au PCF, se lance dans la course au Sénat. Il se présentera le 27 septembre au suffrage des grands électeurs de l'Yonne. Le maire d'Etivey et conseiller communautaire du Serein souhaite entrer au Sénat pour devenir un élu d'opposition et ainsi s'opposer à la casse des services publiques, notamment dans le secteur, très sensible en ce moment, de la santé : "Dans le département, on est victime de manière insidieuse, de tout ce qui se passe. On souffre tous de ces milliers de lits d’hôpitaux qui ont été fermés. Si notre département a été en zone rouge, c'est à cause de ce manque de lits d’hôpitaux. Et avant même le Covid, on a manifesté à Auxerre, à Sens. On s'est battu contre la fermeture des urgences à Tonnerre..."

Quatre priorités

Le candidat estime que ce manque de moyen touche également d'autres secteurs; en particulier les transports : "Combien de fois avons nous cité ces problèmes de trains supprimés, de gares qui disparaissent etc... C'est pourtant une manière écologique de se déplacer et de transporter les marchandises à travers le fret", poursuit Gilles Sackepey.

Il se donne donc quatre priorités : "œuvrer pour des territoires ruraux vivants, des villes dynamiques", "renforcer les services publics dans toute le département", "agir pour l’environnement", et "permettre la création d’emplois en maintenant et en développant une économie de proximité".

Gilles Sackepey a pour suppléante Gaëlann Bureaux, citoyenne et militante écologiste à Sens.

Les six autres candidats dans l'Yonne