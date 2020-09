Sénatoriales dans l'Yonne : Xavier Rosalie (RN ) veut être le candidat du « localisme »

Les élections sénatoriales se déroulent dimanche 27 septembre. Deux sièges sont à pourvoir dans l'Yonne. 7 candidats sont en lice, dont Xavier Rosalie, 57 ans, qui se présente sous la bannière du Rassemblement National.

Ce conducteur de TGV à la retraite est actuellement premier adjoint au maire de Piffonds, une commune d'un peu plus de 600 habitants. Xavier Rosalie se présente comme le candidat de la ruralité et du localisme. "Il est urgent et nécessaire de remettre des services de l’Etat dans les communes", explique le candidat, "pour que les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées puissent bénéficier d’une aide et de tout le confort nécessaire pour pouvoir rédiger leur paperasse et pouvoir être assistées quand elles en ont besoin".

Privilégier les producteurs locaux

Le local et les circuits courts sont aussi une priorité quand on parle de consommation. L’élu de Piffond explique que dans sa commune, une personne qui fait du maraîchage va bientôt être aidée. « Il faut aussi généraliser le recours au local pour les cantines scolaires », insiste Xavier Rosalie « ça aurait une vertu écologique avec moins de camions sur les routes et une empreinte carbone moindre ».

Une campagne de proximité

Sur la campagne électorale, le candidat du parti de Marine Le Pen se concentre sur les bourgs et les villages, ceux qu’il qualifie "d’oubliés de la république" et il se félicite d’être reçu sans sectarisme par les élus des petites communes de l’Yonne pour qui les étiquettes politiques comptent peu. Audrey Lopez, 44 ans , conseillère municipale d'opposition à Villeneuve-Sur-Yonne sera sa suppléante.

Les six autres candidats dans l'Yonne