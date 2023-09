Sénatoriales dans la Manche : ce que vous ignorez peut-être sur ce scrutin bien particulier

170 sénateurs sur 348 vont être élus ce dimanche en France pour un mandat de six ans. Le renouvellement de la chambre "haute", qui représente les territoires, a lieu tous les trois ans, par moitié. Et c'est donc le tour de la Manche de choisir ses sénateurs parmi 40 candidats répartis sur 5 listes paritaires. Les sénatoriales sont sans doute les élections les plus méconnues de la plupart des électeurs. Alors voici tout ce qu'il faut savoir pour briller en société!

3 élus, mais des listes de 5 noms

Ca peut surprendre, mais alors que la Manche dispose de trois sièges de sénateurs, chaque liste en compétition rassemble cinq candidats. Il s'agit en fait de candidats supplémentaires appelés à remplacer un sénateur élu, en cas de décès ou bien parce qu'il a été appelé à d'autres fonctions, comme celles de ministre.

Les grands électeurs représentent tout le territoire

Ce sont les grands électeurs qui votent ce dimanche. Parmi eux, les maires, les parlementaires, les conseillers départementaux et généraux, et certains conseillers municipaux dont le nombre varie en fonction de la taille des communes: de seulement 1 conseiller, en l'occurrence le maire, jusqu'à 15 pour les communes de moins de 9000 habitants. Au delà, tous les conseillers votent. On ajoute même des votants supplémentaires dans les villes de plus de 30 000 habitants: Cherbourg-en-Cotentin compte ainsi 118 grands électeurs quand Taillepied, par exemple, n'envoie voter que son maire.

Obligation de venir voter

Le vote pour les sénatoriales est obligatoire. Un grand électeur qui s'abstient doit avoir une bonne raison sans quoi il écopera d'une amende de 100 euros. Il n'y a qu'un bureau de vote par département : en l'occurrence c'est a la préfecture à Saint-Lô, que se rendront tous les grands électeurs, et il n'existe pas de procuration.

Arriver en tête ne représente pas forcément un avantage

En raison du mode de scrutin de liste a la représentation proportionnelle, si 3 listes se retrouvent au coude à coude, elles pourraient chacune décrocher un siège de sénateur. La liste arrivée en tête des votes ne tirant alors aucun avantage de sa victoire.