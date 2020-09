Sénatoriales dans le Calvados : les trois sortants réélus ce dimanche

Les grands électeurs du Calvados ont élu ce dimanche les trois représentant du Calvados au Sénat. Les trois sortants ont été réélus lors de ces élections sénatoriales 2020 : Sonia de La Provôté (UC), Pascal Allizard (LR) et Corinne Féret (PS).

De gauche à droite : Sonia de La Provôté (UC), Corinne Féret (PS) et Pascal Allizard (LR)

On a voté ce dimanche 27 septembre 2020 dans le département du Calvados pour les élections sénatoriales qui concernent plus de la moitié des élus de la chambre haute du Parlement. Ainsi 2.093 "grands électeurs" (conseillers municipaux, départementaux, régionaux et députés) se sont rendus aux urnes à la préfecture. Sept listes se sont affrontées. Le scrutin, à la proportionnel, allait livrer son verdict en un seul tour.

Ainsi, les trois parlementaires sortants ont été réélus : Sonia de La Provôté (Union Centriste) et Pascal Allizard (Les Républicains) qui faisaient liste commune, et Corinne Féret (Parti Socialiste) qui a dû faire face à deux autres listes de gauche. La liste soutenue par le parti présidentiel La République en Marche et le Premier ministre Jean Castex, menée par le maire de Carpiquet, Pascal Sérard, a terminé 3e mais sans pouvoir obtenir un siège au palais du Luxembourg.

Les résultats

La liste de Sonia de La Provôté (UC) et Pascal Allizard (LR), élus, a obtenu 925 voix sur 2.031 bulletins

La liste de Corinne Féret (PS), élue, a obtenu 533 voix

La liste du maire de Carpiquet, Pascal Sérard (soutenue par LREM) récolte 314 voix

La liste (divers gauche) conduite par le maire d'Epron, Franck Guéguéniat récolte 84 suffrages

La liste Rassemblement National d'Emmanuel Norbet-Couade obtient 80 bulletins

La liste (divers gauche) du conseiller municipal caennais Xavier Le Coutour récolte 74 voix

La liste du Parti de la France conduite par Bruno Hirout rassemble 21 votes

2 093 inscrits. 2 063 votants. 2 031 exprimés. 11 blancs. 21 nuls.