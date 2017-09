Sénatoriales dans les Pyrenées Atlantiques: La surprise Espagnac

La jeune Sénatrice socialiste Frederique Espagnac réélue lors du scrutin sénatoriale ce dimanche. Donnée perdante en raison de la candidature du " frondeur" Georges Labazée, l'élue Paloise l'emporte haut la main. Avec elle sont également élus la béarnaise Denise Saint-pé et le Biarrot Max Brisson.

Deux femmes et un homme. Résultats des élections sénatoriales ce dimanche dans les Pyrénées Atlantiques. Le scrutin s'est déroulé au parc des expositions de Pau où les quelques 1900 grands électeurs ( maires et autres députés) étaient appelés à s'exprimer. A la surprise de beaucoup la socialiste sortante Frederique Espagnac l'emporte avec plus de 600 voix et plus de 34% des suffrages exprimés. La jeune femme, Hollandiste de toujours, a su faire face à la candidature de Georges Labazée. L'ancien président du conseil départemental n'a pas suivi les consignes du ps et s'est présente tout de même afin de tenter de retrouver son siège de sénateur. Pari perdu. Le PS est passe tout prés de de crocher un second siège, puisque Kotte Ecenaro, numero deux sur la liste, est battu de 13 voix seulement. C'est finalement le républicain Max Brisson qui décroche enfin un mandat national. L’élu Biarrot, numero deux du département réalise 311 voix et 17% des suffrages. Max Brisson va devoir céder sa place au conseil départemental. Le trio vainqueur est complété par la victoire de la conseillère départementale MODEM Denise Saint-Pé qui totalise 409 voix et prés de 23% des suffrages.

Les résultats complets

Résultats Sénatoriales 2017 Pyrénées Atlantiques © Radio France - Paul Nicolaï