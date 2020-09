Sénatoriales de l'Yonne : le député UDI André Villiers veut rejoindre le Sénat pour peser davantage

André Villiers est le seul député de l'Yonne à se présenter au Sénat. Et il ne part pas dans l'inconnu. Puisqu'il a déjà été sénateur de 2009 à 2012 en remplacement de Henri de Raincourt, alors nommé au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Si aujourd'hui, André Villiers est député . il est aussi dans l'opposition à l'assemblée nationale. C'est une des raisons pour lesquelles il veut retrouver le Sénat. Il s'en explique.

"Quant on est dans l'opposition nationale, on porte évidemment la voie des territoires au quel on appartient . La deuxième circonscription de l'Yonne en ce qui me concerne. Mais au bout d'un certain temps on découvre que c'est cause toujours . le nombre d'amendements qui sont déposés par l'opposition, ne connaissent pas un grand succès. Ça conduit à s'opposer de manière un peu stérile. C'est très riche de participer au travail législatif , mais le fait de le faire dans une majorité donne en tout cas une dimension qui est beaucoup plus gratifiante. "

Et donc s'il est élu, André Villiers retrouvera la majorité au Sénat. Les parties du centre et de droite représente les deux tiers de la haute instance.

"L'exemple récent , c'est la revalorisation des petites retraites agricoles à 85% du smic qui a été voté par l'ensemble des groupes politiques qui forment le sénat . Et l'assemblée nationale a été obligée de reprendre le texte du sénat. Ça veut dire que quand on participe très directement à l'élaboration d'un texte et à sa mise en œuvre très rapide, on est vraiment en prise directe avec le quotidien des habitants ."

Si André Villiers était élu le 27 septembre prochain, c'est son suppléant qui devrait le remplacer à l'assemblée . Il s'agit d'Yves Delot le maire de Saint Florentin. Mais il devrait quitter la mairie pour devenir député. Ce qui parait peut probable. S'il refusait de siéger à l'assemblée, une élection législative partielle serait organisée dans l'Yonne

