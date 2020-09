Sénatoriales - Déception pour les socialistes dans le Finistère

Déception pour les socialistes dans le Finistère : seul Jean-Luc Fichet a été réélu, la liste socialiste a été devancée de sept voix par la liste centriste. "On avait d'autres prétentions, c'est une surprise et une déception", concède Jean-Luc Fichet. _"_On pouvait imaginer avoir deux sénateurs bien élus et même en étant optimistes aller chercher un troisième siège." Et pour cause, le paysage politique a changé. Si Brest est resté à gauche, Morlaix et Quimper ont rejoint le giron socialiste.

"On se retrouve avec un siège donc c'est une déception. A titre personnel, je suis heureux mais j'aurai préféré à Paris avec mes collègues."

Ce qui a manqué ? L'union de la gauche

Comment comprendre ces résultats, après les élections municipales ? "Ce qui a manqué c'est l'union de la gauche. On n'a _pas réussi à fédérer avec les communistes et les écologistes_. Avec trois listes de gauche, la marche était trop haute. Et on rate le deuxième place à dix voix...."