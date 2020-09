Sénatoriales Côtes d'Armor : deux sièges pour la gauche, un pour la droite

Annie Le Houérou (PS), Gérard Lahéllec (PC) et Alain Cadec (Divers Droite) sont les trois nouveaux sénateurs des Cotes d'Armor.

Ce dimanche 27 septembre 2020 avait lieu les élections sénatoriales pour renouveler la moitié du Sénat. Dans les Côtes d'Armor, 1731 grands électeurs étaient appelés à voter, un vote obligatoire.

64 ans de moyenne d'âge

La socialiste Annie Le Houerou, 60 ans, ancienne députée et maire de Guingamp, le communiste Gérard Lahellec, 66 ans vice-président de la région Bretagne et Alain Cadec, 67 ans le président LR du conseil départemental des Côtes d'Armor sont élus sénateurs.

Alain Cadec ne sera bientôt plus président du département des Côtes d'Armor

Conformément à la loi sur le non-cumul de mandats Alain Cadec et Gérard Lahéllec ont un mois pour démissionner de leurs postes de président et vice président. Ils pourront néanmoins restés conseillers du département des Côtes d'Armor pour l'un et de la région Bretagne pour l'autre.

Dans le détail : nombre de votants 1729, suffrage exprimés : 1704.

La liste de gauche d'Annie Le Houérou sur laquelle figurait Gérard Lahéllec recueille 693 voix. La liste de droite conduite par Alain Cadec : 458 voix. La liste Les Républicains de Thibaut Guignard obtient 253 voix. La liste Europe Ecologie Les Verts de Michel Forget : 159 voix. La liste de de Cyril Jobic pour la République en Marche : 119 voix. La liste du Rassemblement National de Gérard de Mellon : 22 voix.