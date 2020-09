Sénatoriales en Ardèche : les deux candidats de droite élus dès le premier tour

Mathieu Darnaud, sénateur sortant (LR) et Anne Ventalon, conseillère municipale à Vals-les-Bains (DVD) ont été élus ce dimanche au premier tour sénateurs de l'Ardèche.

Un deuxième tour de scrutin n'a pas été nécessaire en Ardèche. Dès le premier tour, les grands électeurs ont choisi deux élus de droite pour les représenter à la Haute Assemblée.

Mathieu Darnaud réélu

Le républicains Mathieu Darnaud, 45 ans (LR) a été réélu pour six ans au Sénat. Il obtient 62,76% des suffrages. Il avait été la première fois en 2014. Il est l'ancien maire de Guilherand-Granges, élu à ce mandat en 2008. Il le quittera en 2017 pour respecter la loi sur le non cumul des mandats et choisira donc de rester sénateur de l'Ardèche.

Anne Ventalon, première sénatrice de l'Ardèche élue

Anne Ventalon, 48 ans (DVD), professeur d'anglais succède à Catherine André qui n'est restée sénatrice de l'Ardèche que quelques mois et qui était la suppléante de Jacques Genest. Elle obtient 52,75% des suffrages. Anne Ventalon est conseillère municipale de Vals-les-Bains et conseillère départementale du canton d'Aubenas 1. Anne Ventalon devra choisir entre son mandat de conseillère municipale et celui de conseillère départementale.

La gauche ne parvient à élire un sénateur

Maurice Weiss, divers gauche, ex maire de Saint-Agrève et vice président du conseil départemental de l'Ardèche obtient le troisième score avec 34,03 % des voix. Mais ça ne suffit pas. C'est la même chose pour Maryse Rabier (PS) qui avec 19,42 % des suffrages ne parvient pas à entrer au Sénat.

Il faut noter le score de Florence Cerbaï. L'élue EELV remporte 9,81% des suffrages dans une élection qui est traditionnellement peu favorable aux écologistes. Mais c'est aussi la preuve que les grands électeurs font aussi le choix de l'écologie y compris dans leur vote.

Claire Tomada (PC) obtient 5,41% des suffrages.

Les candidats Modem remporte 1,1 % et 1,9 % des voix et le RN ne parvient à percer avec 1,3 % des suffrages.