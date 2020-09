Sénatoriales en Berry : les candidats sortants réélus

Les grands électeurs berrichons ont très largement voté pour la continuité.

Dans le Cher, pour deux mandats de sénateurs à pourvoir, six candidats s'étaient fait connaitre, parmi lesquels les deux sénateurs sortants : Marie Pierre Richer et Rémy Pointreau. Tous les deux ont été réélus dès le premier tour. Marie Pierre Richer, 57 ans, poursuit sa mission entamée en 2019. Elle avait succédé l'an passé à François Pillet, devenu membre du Conseil Constitutionnel. Rémy Pointreau, questeur du Sénat, est lui aussi réélu pour un quatrième mandat.

Deux sénatrices élues dans l'Indre

Dans l'Indre également, deux mandats étaient à pourvoir. Jean-François Mayet, sénateur depuis 2008, avait renoncé à briguer un troisième mandat. En revanche, Frédérique Gerbaud, qui a succédé à Louis Pinton en 2016, a été la première à se déclarer officiellement candidate, suivie bientôt par sept autres.

Sortie du bois un peu à la surprise générale, et adoubée par le président du conseil départemental de l'Indre, Nadine Bellurot, 55 ans, maire de Reuilly et haute fonctionnaire habituée des coulisses du Parlement, a été élue sans peine, dès le premier tour. Au second tour, il ne restait que cinq candidats en course, Jean Luc Labbé du PCF et Thierry Damien de la République en Marche, qui ont réuni chacun plus de 11% des voix, ayant préféré renoncer. C'est finalement la sénatrice sortante Frédérique Gerbaud qui a été élue pour un deuxième mandat.