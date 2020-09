Ce dimanche 27 septembre, on vote pour élire les quatre sénateurs de l'Indre et du Cher. Enfin, "on" : seuls les grands électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin un peu spécial.

Sénatoriales en Berry : on fait le point sur cette élection méconnue

C'est une élection qui passe un peu inaperçue en France. Ce dimanche 27 septembre, les sénateurs de l'Indre et du Cher doivent être renouvelés. En quoi cette élection consiste-t-elle et à quoi servent les sénateurs ? On fait le point.

Seuls les "grands électeurs" votent

D'abord, il faut savoir que contrairement aux maires et aux députés, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel. Seuls les "grands électeurs" votent, c'est-à-dire les députés, les maires et leurs conseillers municipaux, ainsi que les conseillers régionaux. Ils sont environ 700 dans l'Indre et 900 dans le Cher.

Qui se présente ?

Dans chaque département, deux sièges sont à pourvoir. Dans l'Indre, ils sont huit à se disputer les places :

Dans le Cher, seuls six candidats se présentent :

Rémy Pointereau

Marie-Pierre Richer

Serge Méchin

Laure Grenier-Rignoux

Philippe de Martimprey

Jean-René Coueille.

À quoi servent les sénateurs ?

Une fois élus, les 348 sénateurs siègent pour un mandat de six ans au palais du Luxembourg. Ils sont chargés de déposer et d'amender des propositions de loi, ils peuvent aussi saisir le Conseil constitutionnel en cas de désaccord après le vote d'une loi, ou encore interroger le gouvernement via des questions ou des commissions d'enquêtes. Enfin, contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut pas être dissous.