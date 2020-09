Sénatoriales en Côte-d'Or : Les trois sortants reconduits au Palais du Luxembourg

Les grands électeurs de Côte-d'Or ont voté ! Et les gagnants sont : Alain Houpert, Anne-Catherine Loisier et François Patriat qui sauve son poste au Palais du Luxembourg avec 100 voix d'avance sur la liste Popard.

Les grands électeurs de Côte-d'Or étaient appelés à voter pour désigner les trois sénateurs du département ce dimanche 27 septembre 2020. Sur 1 638 inscrits, 1 625 ont voté (soit un taux d'abstention de 0,79%).

Houpert, Loisier, Patriat, le trio gagnant

Et ils ont reconduits, pour un mandat de six années, les trois mêmes au Palais du Luxembourg ! A savoir Alain Houpert (Les Républicains), Anne-Catherine Loisier (UDI) et François Patriat (LREM) tout trois réélus.

Le vote des grands électeurs avait lieu à la Cité judiciaire

Six listes étaient en concurrence, le vote destiné à les départager s'est terminé à 17h30 il avait lieu à la Cité judiciaire de Dijon. La liste d'union de la droite et du centre conduite par Alain Houpert recueille 701 voix soit 43,57% et obtient donc deux élus : Alain Houpert donc et Anne-Catherine Loisier.

Patriat réélu avec 100 voix d'avance

La liste de François Patriat obtient 428 voix soit 26,60% et un élu. C'est bien en deçà du score qu'il avait obtenu avec l'étiquette du PS en 2014 : 550 voix et 34,10%. "J'ai été élu avec cent voix d'avance", a déclaré l'ancien socialiste à l'AFP qui a réussi à sauver son poste malgré la menace de la socialiste Colette Popard, proche du maire PS de Dijon François Rebsamen.

Les battus

De son côté Colette Popard, soutenue par le PS obtient 321 voix et 19,95%. Catherine Hervieu qui conduisait la liste d'Europe Écologie Les Verts double le nombre de voix réalisées par les écolos en 2014 tandis que Franck Gaillard pour le Rassemblement National plafonne à 38 voix soit 2,36%. Enfin de son côté la liste emmenée par Jean-Paul Rommel, soutenue par le Parti Communiste Français ne recueille que 17 voix soit 1,06%.