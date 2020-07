Sénatoriales en Dordogne : le socialiste Serge Mérillou et le Modem Jean-Pierre Cubertafon sont candidats

C'est le parti socialiste qui a lancé la campagne des élections sénatoriales en Dordogne, en désignant son premier candidat lundi : le conseiller départemental et maire de Saint-Agne Serge Mérillou (avec pour suppléante Christelle Boucaud, également conseillère départementale, et maire d'Agonac). Le deuxième candidat déclaré, sur France bleu Périgord, est le député Modem du Périgord vert : Jean-Pierre Cubertafon, qui ne veut plus attendre pour se déclarer "ma candidature n'est pas encore officialisée par mon groupe parlementaire, mais je déclare ma candidature maintenant parce que nous sommes à moins de trois mois du vote. le Sénat représente les collectivités territoriales, et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je suis un député de la ruralité et du territoire, et c'est ce qui m'intéresse." Pour le camp macroniste, cette candidature de Jean-Pierre Cubertafon, c'est la possibilité de garder un siège de sénateur en Dordogne, puisque Bernard Cazeau (LREM) ne se représente pas. Si Jean-Pierre Cubertafon est élu au Sénat, c'est son suppléant Marc Mattera qui siégera à l'Assemblée pour les deux dernières années du mandat de député.

Candidats des territoires

Le socialiste Serge Mérillou et sa suppléante Christelle Boucaud se présentent eux-aussi comme candidats de la ruralité "cnous sommes attachés aux services publics de proximité et nous voulons défendre les collectivités territoriales maltraitées par le gouvernement . Je suis maire depuis 31 ans, président du service départemental d'incendie et de secours et onseiller départemental du canton de Lalinde, et Christelle Boucaud est également maire et vice-présidente du Conseil départemental ; on a un engagement très fort au service des collectivités locales."

Serge Mérillou a déclaré sa candidature aux sénatoriales le lundi 13 juillet

Serge Mérillou et Christelle Boucaud n'avaient pas d'adversaires au Parti socialiste pour le choix de la première candidature en Dordogne. Le PS a choisi de ne pas désigner un second candidat en Dordogne, avant d'avoir discuté avec le Parti communiste. Le Premier secrétaire Emeric Lavitola souhaite obtenir un accord avec le PCF jusqu'aux départementales du mois de mars. Le secrétaire départemental du PCF Julien Chouet répond qu'il "souhaite pas bien sûr garder le département à gauche", mais qu'il "ne peut pas signer maintenant une alliance pour des élections dans 8 mois." Depuis les dernières élections municipales, le PCF compte 17 maires en Dordogne (trois supplémentaires) et pourrait désigner des candidats nouveaux pour ces sénatoriales, comme la conseillère départementale Marie-Claude Varaillas ou le maire de Vergt Pierre Jaubertie.

Pas de candidat à droite

Le parti Les Républicains n'a pas encore désigné de candidats aux sénatoriales pour une validation des instances nationales, et les premiers élus contactés ne veulent pas s'engager aux sénatoriales, parce qu'ils viennent de s'engager pour une mairie ou une communauté de commune. Parmi les noms qui circulent : celle de l'ancien maire de Périgueux Antoine Audi (qui n'a pas le soutien du président Dominique Bousquet), et même de l'ancien sénateur Dominique Mortemousque, récemment réélu maire de Beaumontois-en-Périgord.

Les élections sénatoriales auront le 27 septembre, pour renouveler la moitié des 348 sénateurs, dont les deux sénateurs périgourdins, pour un mandat de six ans. Claude Bérit-Debat (PS) et Bernard Cazeau (LREM) ne se représentent pas.