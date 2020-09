Sénatoriales en Drôme-Ardèche : faut-il s'attendre à des changements ?

2432 grands électeurs sont appelés à élire cinq sénateurs ce dimanche en Drôme-Ardèche. Il y a trois sénateurs dans la Drôme et deux en Ardèche.

Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans. Il y a vote cette année dans les départements de la série 2 de 01 à 36 et de 67 à 90 hors région Ile-de-France. Les grands électeurs votent donc en Ardèche et dans la Drôme.

Les trois sénateurs de la Drôme sont à nouveau candidats

Gilbert Bouchet, sénateur sortant est à la tête de la liste LR. Marie-Pierre Monier, sénatrice sortante mène la liste socialiste. Le cas du sénateur Buis est un peu plus complexe. Il était numéro trois sur la liste socialiste en 2014. Il n'a pas été élu mais l'entrée de Didier Guillaume au Sénat l'a propulsé au palais du Luxembourg. Entre temps, Bernard Buis a changé de parti. Il est aujourd'hui membre de la république en marche et c'est sous cette étiquette qu'il se représente. Or le parti présidentiel est assez peu implanté localement. Autrement dit il y a assez peu de maire ou conseillers municipaux LREM. Sa réelèction dimanche ne va pas de soi.

Les listes de candidats dans la Drôme : (scrutin proportionnelle de liste)

Liste LR: Gilbert Bouchet, Marie-Pierre Mouton, Claude Aurias, Odile Tacussel et Nicolas Daragon.

Liste LREM/ DVD : Bernard Buis, Patricia Brunel-Maillet, Bruno Vitte, Céline Aranega et Ludwig Montagne.

Liste socialiste : Marie-Pierre Monier, Aurélien Ferlay, Karine Guilleminot, Jea,n-Marc Bouvier et Fabienne Simian

Liste Rassemblement National : Richard Fritz, Lisette Pollet Olivier Amos, Laure Pellier et Bernard Sironneau.

Liste Debout la France : Rémy Faisant, Charlène Olagnon, Anthony Barrault, Sophie Engel, Arnaud Alzat-Lalit.

La droite maintiendra-t-elle ses deux sénateurs en Ardèche ?

Aujourd'hui les deux sénateurs ardéchois sont républicains : il s'agit de Catherine André qui ne se représente pas et de Mathieu Darnaud qui se représente. La deuxième candidate des républicains, c'est Anne Ventalon, adjointe au maire de Vals-les-Bains. A gauche, le président de l'association des maires de l'Ardèche et ex maire de Saint-Agrève Maurice Weiss est candidat. Ce mandat est particulièrement intéressant lorsque l'on brigue le suffrage des maires entre autre. Il y a également la socialiste Maryse Rabier.

Liste des candidats en Ardèche (scrutin majoritaire à deux tours)

Florence Cerbaï (EELV), Céline Porquet (RN), Maryse Rabier (PS), Maurice Weiss (DVG), Anne Ventalon (LR), Mathieu Darnaud (LR), Claire Tomada (PC), Roger Kappel (Modem), Alexandra Cauquil (Modem).