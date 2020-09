Sénatoriales en Haute-Savoie : aucune surprise. Les trois sénateurs de droite sont réélus.

Cyril Pellevat, Sylviane Noel et Loïc Hervé

Près de 2.000 grands électeurs devaient se prononcer dans le 74. Et au final il n'y a aucune surprise. Sylviane Noel et Cyril Pellevat, pour les Républicains, conservent leur fauteuil. Tout comme Loïc Hervé de l'Union Centriste - c'est d'ailleurs lui qui a obtenu le plus de suffrages (617).

A noter que Vincent Lecaillon, le patron du Rassemblement National en Haute-Savoie, candidat à la mairie d'Annecy, n'a obtenu que 1,56 % des suffrages.