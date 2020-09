Sénatoriales en Haute-Vienne : ça se précise à droite...

Le Sénateur sortant centriste de Haute-Vienne, Jean-Marc Gabouty, a officialisé et explicité ce mercredi sa candidature au scrutin du 27 septembre : il sera bien candidat à sa propre succession, avec l'appui de la République en marche, mais sans le soutien des Républicains comme en 2014. Ce qui n'est pas un détail.

Car cela signifie que Les Républicains de Haute-Vienne devraient "présenter", ou en tout cas soutenir (car il n'y a pas vraiment d'étiquette aux Sénatoriales), deux autres candidats. L'un d'eux sera le Conseiller départemental de Limoges Jean-Marie Bost. Il a confirmé mercredi à France Bleu Limousin qu'il sera bien candidat, "sans étiquette" donc, mais avec l'assentiment des Républicains.

Une annonce claire la semaine prochaine

Aux côtés de qui ?... Evidemment, tous les yeux se tournent plus que jamais vers la Mairie de Limoges, où le Maire Emile-Roger Lombertie n'a pas caché qu'il y réfléchissait depuis déjà quelques semaines. Joint par France Bleu Limousin, l'intéressé ne confirme pas, mais ne dément surtout pas non plus... Il est "un candidat potentiel" dit-on simplement du côté des Républicains de la Haute-Vienne, où l'on promet une annonce claire la semaine prochaine, sachant qu'au sein de la droite de Limoges, ce n'est pas la candidature d'Emile-Roger Lombertie qui poserait problème, mais plutôt son éventuelle conséquence : qui le remplacerait dans le fauteuil de Maire, si Emile-Roger Lombertie était élu à la Haute Assemblée ?