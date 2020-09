Sénatoriales en Haute-Vienne : les deux candidats socialistes gagnent les élections, le maire de Limoges battu

Isabelle Briquet et Christian Redon-Sarrazy remportent les élections sénatoriales. Ils sont élus sénateurs en Haute-Vienne. Les deux candidats socialistes arrivent en tête des suffrages devant le maire de Limoges, Emile Roger Lombertie, battu.

Un dimanche à oublier pour le maire de Limoges. Emile Roger Lombertie (Les Républicains) a perdu les élections sénatoriales en Haute-Vienne, battu par deux candidats socialistes : Isabelle Briquet et Christian Redon-Sarrazy. L'ancienne maire du Palais-sur-Vienne, Isabelle Briquet termine en tête avec 479 voix (50.69%). Christian Redon-Sarrazy obtient le deuxième siège avec 28 voix d'avance sur Emile Roger Lombertie (408 voix contre 380).

Un barrage de la gauche réussi face au maire de Limoges

C'est une belle victoire pour les socialistes et la gauche en Haute-Vienne avec, de nouveau, deux sénateurs élus au palais du Luxembourg. Pourtant au premier tour, le maire de Limoges avait terminé en seconde position avec 345 voix. Le candidat LR était intercalé entre Isabelle Briquet en tête avec 360 voix et, le second socialiste, Christian Redon-Sarrazy troisième avec 317 bulletins.

Mais, au second tour, les deux candidats communistes, Sylvie Tuyeras et Georges Dargentolles, ont décidé de se retirer ! Ils avaient obtenu une centaine de voix au premier tour. Leurs voix se sont reportées chez les socialistes faisant ainsi barrage à la droite d'Emile Roger Lombertie. De son côté, l'autre candidat LR Jean-Marie Bost s'était lui aussi retiré pour faire place au maire de Limoges. Sans succès.

Ces élections sont aussi un échec pour Jean-Marc Gabouty (parti radical). L'ancien maire de Couzeix échoue à se faire réélire sénateur. Il termine en quatrième avec 232 voix.