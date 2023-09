Sénatoriales en Indre-et-Loire : Jean-Gérard Paumier, Vincent Louault et Pierre-Alain Roiron élus sénateurs

Pierre-Alain Roiron, Vincent Louault et Jean-Gérard Paumier élus sénateurs d'Indre-et-Loire

Le dépouillement s'est fait à la Préfecture d'Indre-et-Loire à Tours. Les grands électeurs , à savoir les maires, les conseillers départementaux et municipaux, ont voté ce dimanche pour choisir les 3 prochains sénateurs. Les bureaux de vote ont fermé à 17h30. Serge Babary et Pierre Louault ne se représentaient pas.

Les candidats : Vincent Louault, le maire Horizons de Cigogné, Jean-Gérard Paumier, le président Les Républicains du conseil départemental, Lionel Béjeau, médecin tourangeau et conseiller régional du Rassemblement national, Pierre-Alain Roiron pour le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes, et Fanny Puel, la conseillère municipale tourangelle, tête de liste LFI.

Un résultat serré

Dans le département, on comptait 1.544 électeurs. Il y a eu 1.524 votants. Après recomptage, les résultats ont été annoncés un peu avant 20h, Jean-Gérard Paumier, Vincent Louault et Pierre-Alain Roiron sont élus sénateurs d'Indre-et-Loire.

plus d'infos à venir