Sénatoriales en Mayenne : 7 candidates et candidats en lice dont les deux sortants

7 candidates et candidats en Mayenne pour les élections sénatoriales 2023

Ça y est, on connait désormais les candidates et candidats mayennais aux élections sénatoriales. Ils sont sept en lice pour deux sièges. Les sortants Elisabeth Doineau (Divers centre), soutenue par la majorité présidentielle, et Guillaume Chevrollier (Les Républicains) remettront en jeu leur mandat le dimanche 24 septembre. Ce sont les grands électeurs, il y en a 893 en Mayenne, qui devront les départager le dimanche 24 septembre.

ⓘ Publicité

►► LISTE DES CANDIDATS - SENATORIALES 2023