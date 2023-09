Sénatoriales en Mayenne : la sortante Elisabeth Doineau réélue au 1er tour

Elisabeth Doineau, sénatrice sortante divers centre soutenue par la majorité présidentielle, est réélue au 1er tour des élections sénatoriales ce dimanche 24 septembre 2023. L'élue a obtenu 525 voix sur les 881 suffrages exprimés, soit 59,59% des voix.

Un second tour doit donc se tenir ce dimanche après-midi. Les candidats ont jusqu'à 15h pour maintenir ou non leur candidature. La candidate Sophie Leterrier annonce se retirer du second tour pour apporter son soutien à Antoine Caplan, candidat de la gauche et adjoint au maire de Laval.

Résultats du 1er tour des sénatoriales 2023

Guillaume Chevrollier - sortant Les Républicains : 426 suffrages soit 48,34%

Antoine Caplan - Parti socialiste : 345 voix soit 39,16%

Adelaïde Dejardin - Union des Démocrates et Indépendants : 138 voix soit 15,66%

Sophie Leterrier - Europe Écologie Les Verts : 127 voix soit 14,41%

Jean-Michel Cadenas - Rassemblement national : 33 voix soit 3,74%

Abdel Hadoudy - La France insoumise : 12 voix soit 1,36%