Sénatoriales en Mayenne : le sortant Guillaume Chevrollier réélu au second tour

Les deux candidats sortants Guillaume Chevrollier et Eisabeth Doineau ont été réélus.

Guillaume Chevrollier, sénateur sortant Les Républicains, est réélu au second tour des élections sénatoriales ce dimanche 24 septembre 2023. Le sénateur a obtenu 467 voix sur les 878 suffrages exprimés, soit 53,19% des voix. Le candidat du Parti socialiste et adjoint à la Ville de Laval, Antoine Caplan, arrive juste derrière avec 44,53% des voix (391 suffrages). Jean-Michel Cadenas, candidat du Rassemblement national, était le seul à avoir maintenu sa candidature au second tour. Il remporte 2,28% des voix (20 suffrages).

ⓘ Publicité

Les deux candidats sortants mayennais, Guillaume Chevrolier et Elisabeth Doineau, retrouvent donc leur siège au Sénat pour six ans de plus.