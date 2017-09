Sénatoriales en Moselle: En Marche à l'arrêt, la droite divisée majoritaire

La droite, certes divisée, aura 4 sénateurs pour la Moselle. Le Parti socialiste sauve les meubles avec un sénateur élu. En revanche, il n'y aura ni élu pour En Marche, ni pour le Front National.

2.926 grands électeurs se sont déplacés aux urnes ce dimanche en Préfecture de Metz. Et ils ont placé en tête la liste de Jean-Louis Masson (22,77%). Le candidat divers droite obtient 2 sièges, il sera accompagné dans les confortables fauteuils du palais du Luxembourg de Christine Herzog, conseillère départementale et maire d'Hertzing près de Sarrebourg. "Ca prouve que j'ai fait un travail énorme pendant 6 ans" explique Jean-Louis Masson qui débute un 3ème mandat à 70 ans, et il est toujours en forme pour tacler entre les lignes son collège de droite François Grosdidier qu'il ne cite jamais "certains des sénateurs sortants de Moselle n'en n'ont pas fait autant, ils ne se sont pas occupés des gens et ils ont le retour du bâton"

Le match Grosdidier-Masson

François Grosdidier, président des Républicains en Moselle et président des maires du département arrive en 2ème position (21,20%), il converse son siège de sénateur mais il est amer "Jean-Louis Masson est à l'extrême droite et pas chez les républicains. Beaucoup ne comprennent pas que la politique est comme un sport collectif, c'est à dire qu'on joue en équipe, qu'on ne marque pas contre son camp, qu'on ne joue pas perso_"Malgré les divisions, la droite décroche 4 siège, puisque le président des Maires ruraux de Moselle, Jean-Marie Mizzon, proche de l'UDI, est élu pour la première fois avec 13,45% des suffrages, "nous avons été entendu, je serai un sénateur de terrain, proche du territoire pour ne jamais quitter le lien avec les élus locaux" Jean-Marie Mizzon veut être "_un fidèle serviteur de la cause des élus locaux"

"Un désastre" pour la gauche - Jean-Marc Todeschini

La gauche qui avait 2 sénateurs, n'en a plus qu'un. L'ex secrétaire d'état aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini, qui compte 556 électeurs (19,78%) "les dissidences à gauche causent un désastre, on paie la division en continue" Ce proche de François Hollande annonce qu'il sera dans le groupe socialiste "à part entière"

En Marche...à l'arrêt

Pour En Marche c'est la douche froide, Bernard Guirckinger pour le mouvement d'Emmanuel Macron n'a que 8,61% des voix et n'aura pas de sénateur. "C'était une élection difficile dans le mesure ou le corps électoral a été mis en place avant même que le mouvement En Marche existe", Ce quasi-inconnu en politique est aussi déçu, "moi je regrette que la Moselle ne soit pas un peu plus dans la dynamique, dans le renouvellement, dans le changement"

Grosse désillusion aussi pour le Front National, pourtant très implanté en Moselle. Françoise Grolet réalise un score faible 3,91% des suffrages.

Les sénateurs sont attendus le 2 octobre pour la première séance.

Réaction

Le premier vice-président du conseil départemental de Moselle Jean-François n'a pas apprécié les élections sénatoriales, et notamment les divisions dans son camp. Il parle de "Looser de la droite"

"Nous avons la droite messine la plus égocentrique et idiote qui puisse exister: en raison de ses divisions et de son nombrilisme, elle a perdu les élections municipales de Metz en 2014, elle a perdu un canton messin imperdable en 2015, elle a fait perdre les élections législatives sur Metz 2 et Metz 3 au mois de juin dernier et elle vient de faire perdre un 2ème siège de sénateur aux Républicains. Et dire que tous ces loosers pensent renouveler la vie politique. Affligeant. 😤😤😤"