Sénatoriales en Moselle: un proche de François Grosdidier dépose un recours contre Jean-Louis Masson

Le délégué LR de la 3e circonscription de Moselle a déposé un recours au conseil constitutionnel contre le sénateur mosellan Jean-Louis Masson, à qui il reproche des irrégularités dans sa campagne électorale et une diffusion de fausses informations concernant son rival François Grosdidier

Nouvelle étape de la guerre entre les sénateurs mosellans François Grosdidier et Jean-Louis Masson: un proche de François Grosdidier dépose un recours auprès du conseil constitutionnel pour contester l'élection de Jean-Louis Masson et d'une de ses co-listières aux dernières sénatoriales. Olivier Schmitt, délégué Les Républicains de la 3e circonscription de Moselle, affirme que le sénateur sortant divers droite a commis des irrégularités pendant sa campagne électorale, en utilisant son véhicule de fonction et sa permanence, alors qu'"il aurait du utiliser des moyens distincts, conformément", précise Olivier Schmitt, "à la réforme du code électoral".

D'après ses détracteurs, Jean-Louis Masson aurait également diffusé de fausses informations sur un supposé ralliement de François Grosdidier à Emmanuel Macron. "Il nous a spolié du 2e siège qui devait revenir aux Républicains avec une campagne mensongère de manipulation", affirme le sénateur-maire de Woippy. Jean-Louis Masson a obtenu un 2e siège aux sénatoriales au détriment du candidat officiel LR François Grosdidier et cela s'est joué à seulement 44 voix près. La liste dissidente LR conduite par le conseiller municipal de Metz Jérémy Aldrin a obtenu 173 voix.