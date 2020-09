Sénatoriales en Vaucluse : Alain Milon réélu, deux nouveaux sénateurs Jean-Baptiste Blanc et Lucien Stanzione

Les 1303 grands électeurs de Vaucluse ont fait leur choix. Ils réélisent sénateur Alain Milon ( LR ) et donnent leur chance à deux nouveaux : Jean-Baptiste Blanc ( LR ) et Lucien Stanzione ( Union de la gauche ).

Les trois nouveaux sénateurs de Vaucluse ont été élus ce dimanche 27 septembre pour six ans par 1251 "grands électeurs" sur les 1303. Cinq listes étaient en compétition.

Arrive en tête .Jean-Baptiste Blanc LR avec 32,85 % des suffrages soit 411 voix. Adjoint au maire de Cavaillon et vice-président LR du Conseil départemental de Vaucluse, il conduisait la liste "le Vaucluse au présent". Cet avocat de formation a plaidé dans cette campagne pour un renouvellement générationnel et promet d'être un sénateur de combat "dans le Vaucluse" (plutôt qu'à Paris) et connecté à l'ensemble des élus du département via une nouvelle application #monsenateuretmoi.

Il est suivi par le sénateur sortant Alain Milon (LR ), réélu à 28,48 % des voix, soit 356 votes. Alain Milon préside la commission des affaires sociales au Sénat et la commission d'enquête sénatoriale sur la crise sanitaire . Il met en avant ses convictions gaullistes, et sa longue expérience d'élu.

Et c'est la liste de l'Union de la gauche qui prend la 3ème place avec l'élection de Lucien Stanzione qui remporte 22,7% de suffrages, soit 284 des votes. Le patron de la fédération socialiste de Vaucluse conduisait la liste "Pour un Vaucluse solidaire et écologique", une liste de rassemblement des forces de gauche et écologistes. En 2014, le PS était arrivé en tête de l'élection dans un contexte de division à gauche. L'ancien maire d'Althen-des-Paluds promet de travailler avec tous les élu.

Les deux dernières candidates malheureuses sont Bénédicte Auzanot pour le RN avec 12,55% et Marie-Claude Bompard pour la ligue du sud qui remporte 3,44% des votes.

Les deux nouveaux sénateurs succèdent à Alain Dufaut (LR) et Claude Haut (LREM).