Sénatoriales : Franck Dhersin va démissionner de son mandat de maire de Teteghem

Après 32 années installé dans le fauteuil de maire de Téteghem, près de Dunkerque, Franck Dhersin a décidé de démissionner du conseil municipal : "je pense que c'est bien de laisser aussi d'autres pouvoir s'exprimer", explique le nouveau sénateur qui assure ne pas avoir de regrets. "Je savais pertinemment que j'abandonnerai certains de mes mandats. Forcément, c'est un coup au coeur. J'habite Téteghem depuis l'âge de 6 ans mais c'était le moment pour moi d'être au Sénat avec cette expérience de plus de 30 ans d'élu local".

La région comme seul mandat local

Franck Dhersin perdra également, par ricochet, son mandat de conseiller communautaire de la communauté urbaine de Dunkerque où il était vice-président en charge de la Culture. Il reste en revanche conseiller régional mais la loi sur le cumul des mandats l'empêche de rester membre de l'exécutif à la Région. Il y était vice-président aux Transports depuis le départ au gouvernement, en 2017, de son prédécesseur à ce poste, Gérald Darmanin.

Un "Philippiste" pas un "Macroniste"

Assez logiquement, le nouveau sénateur espère siéger au sein de la commission transports au Sénat. Quelle sera son attitude face aux textes du gouvernement, lui qui est un opposant au Président de la République depuis le conseil régional ? "J'ai toujours dit que je n'étais pas macroniste, je suis plutôt philippiste, se défend Franck Dhersin. Edouard Philippe devra rapidement montrer qu'il est différent d'Emmanuel Macron, donc différent de cette majorité certes à laquelle il participe. Moi, je ne suis pas un homme politique godillot, j'ai mes idées et je les défendrai. Ce n'est pas parce que mon groupe politique me dira "Dhersin tu votes comme çà" que je vais forcément voter comme çà. S'il y a des choses que le président Macron fait que je trouve bien, je les voterai si elles ne correspondent pas à ce que je défends, je voterai contre". Le nouvel élu devra rapidement se positionner avec les lois sur l'immigration et sur le budget 2024 attendu prochainement au Sénat.