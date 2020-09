L'ille-et-Vilaine a désormais un sénateur écologiste

A l'image du scrutin au niveau national, les grands électeurs d'Ille-et-Vilaine ont choisi de donner une place au parti écologiste au Palais du Luxembourg. Daniel Salmon fait son entrée au Sénat. A 57 ans, ce professeur des écoles à la retraite, ancien adjoint au maire de Saint-Jacques de la Lande est un écologiste engagé. Il a obtenu 508 voix sur 2558, soit 9,8%. "L'Ille et vilaine attendait ça depuis longtemps." se réjouit le nouveau sénateur "On sentait que c'était possible. Les municipales nous avaient beaucoup porté, surtout sur la métropole rennaise. L'inconnue c'était le reste du département où nous avons fait campagne et expliqué sur le terrain qu'il ne fallait pas mettre à dos l'écologie et les agriculteurs. On a senti que c'était entendu, qu'il a eu une compréhension mutuelle. "

Le parti socialiste perd un siège

Le parti socialiste disposait de deux sièges au Sénat, et il en perd un. Seul Sylvie Robert, candidate sortante, est réélue. Franck Pichot, second de liste n'est pas élu. Les 672 voix obtenues (26,27%) n'ont pas suffit. Sylvie Robert voit dans ce résultat la continuité de ce qui s'est passé lors des dernières municipales, localement mais aussi au plan national et même si en Ille-et-Vilaine "les écologistes n'ont pas eu des postes de maires", souligne l'élue "ils avaient dans leurs équipes des conseillers municipaux qui étaient de sensibilité écologiste."

Le centre droit conforté

Comme au niveau national aussi, le centre et la droite se maintiennent. Les deux élus sortants, l'UDI Françoise Gatel, et Dominique de Legge (LR) sont réélus. Ils avaient déjà fait cause commune en 2014 et sont confortés. Ils ont obtenu 1083 voix, soit 42,34% des sufrages. "Nous avions choisi l'efficacité et c'est payant" estime Françoise Gatel. "Notre résultat est plus large que la base politique qui pourrait être la nôtre dans le département, c'est donc la reconnaissance que nous sommes les sénateurs de tout le territoire".

Pas d'élus pour LREM et le RN. Les deux formations politiques qui avaient présenté des listes en Ille-et-Vilaine ont obtenu 8,8% des voix pour la vice présidente du conseil régional Anne Patault, et 2,7% des voix pour la liste menée par le conseiller régional RN Gilles Pennelle.