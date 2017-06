Sénatoriales: Jean-Jacques Lasserre ne se représentera pas

Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et sénateur, annonce qu'il se consacrera uniquement à sa fonction locale. Cela veut dire qu'il ne se représentera pas aux élections sénatoriales du mois de septembre prochain.

La loi sur le cumul de mandat l'empêchait de rester président du conseil départemental et sénateur. Jean-Jacques Lasserre a donc dû faire un choix, et il a préféré renoncer à son mandat national.

Pas de nouveau mandat de sénateur

Il ne sera donc pas candidat aux élections sénatoriales qui se déroulent le 24 septembre prochain. Jean-Jacques Lasserre était sénateur depuis octobre 2011.

Jean-Jacques Lasserre confie qu'il prend cette décision sans regret: "J'ai toujours dit que le moment je choisirai l'endroit ou je me sentirai le plus utile.. J'ai considéré que je me sentais encore utile à ce département."

Il tient aussi à rappeler son profond attachement à ce département des Pyrénées-Atlantiques. "On a le plus beau département de France, et je vous assure qu'il est regardé comme tel".

Le président du conseil départemental se félicite aussi des projets lancés depuis le début de son mandat au conseil départemental en 2012. Il souhaite continuer à participer à leur élaboration.

Au regard de mon histoire, de mon passé, de mes engagements antérieurs, j'ai considéré que j'étais encore utile à ce département - Jean-Jacques Lasserre