Sénatoriales : la droite et la majorité présidentielle divisées dans le Loiret

8 listes s'affronteront le dimanche 24 septembre pour l'élection sénatoriale dans le Loiret. Un scrutin marqué localement par les divisions : à droite, mais aussi au sein du camp pro-Macron. De quoi entraîner l'éparpillement de la majorité municipale à Orléans.

Il y aura finalement 8 listes qui s'affronteront pour les élections sénatoriales dans le Loiret. Le scrutin aura lieu dans 2 semaines, le dimanche 24 septembre. Seuls les grands électeurs sont appelés aux urnes : ils sont 1 667 dans le Loiret, la plupart sont issus des conseils municipaux. 8 listes pour 3 sièges à pourvoir. Avec déjà une certitude : le scrutin sera marqué par la division.

La division à droite, d'abord. Les LR avaient 2 sénateurs sortants : Eric Doligé, qui arrête sa carrière politique, et Jean-Noël Cardoux, qui se représente. Mais Jean-Noël Cardoux n'a pas réussi à faire l'unanimité, il doit affronter la dissidence du LR Hugues Saury, qui est président du Département du Loiret depuis avril 2015 - 2 ans qui lui ont permis d'arpenter le terrain à coups d'inauguration, un argument très précieux dans ce genre de scrutin... La droite malgré tout a évité le pire : Frédéric Cuillerier, le maire de St Ay, Serge Grouard et Michel Martin, adjoints à Orléans, avaient bien envie d'être candidats mais ont fini par renoncer.. De son côté, la majorité présidentielle, qui espérait capitaliser sur le succès des législatives, est pareillement divisée : une liste officielle République en Marche, menée par Aline Mériau, présidente de la Fédération du Bâtiment dans le Loiret, et une liste dissidente, conduite par Benoît Lonceint, le patron du Burger King à Saran. On pourrait presque ajouter la liste indépendante de l'acteur-réalisateur Philippe Le Dem, qui habite Briare, et qui se revendique comme "constructif". Autant de divisions qui pourraient bien profiter au socialiste Jean-Pierre Sueur, qui brigue un 3ème mandat.

A Orléans, la majorité municipale s'éparpille

Pas étonnant, dans ces conditions, que la majorité municipale à Orléans (droite et centre) soit elle-même divisée face à ce scrutin. Il y a d'abord 2 adjoints au maire qui sont candidats sur 2 listes différentes : Murielle Sauvegrain, numéro 2 sur la liste LR de Jean-Noël Cardoux ; et Béatrice Odunlami, numéro 3 sur liste République en Marche d'Aline Mériau. Il y a ensuite les soutiens : Olivier Carré, le maire d'Orléans, soutient la liste officielle Les Républicains (Cardoux), alors qu'il annonçait fin juin qu'il ne se reconnaissait plus dans ce parti... Certains de ses adjoints soutiennent d'autres listes (Olivier Geffroy, Alexandrine Leclerc, Florent Montillot pour la liste dissidente à droite Saury), d'autres ne veulent soutenir personne (Nathalie Kerrien, malgré son engagement pro-Macron) Une majorité municipale qui s'éparpille, donc : le reportage de France Bleu Orléans à retrouver ici :

La majorité municipale orléanaise "éparpillée façon puzzle" pour cette élection sénatoriale Copier

Les 8 listes en présence :

- Parti communiste (Dominique Tripet)

- Parti socialiste (Jean-Pierre Sueur, sénateur sortant)

- La République en Marche (Aline Mériau)

- Majorité présidentielle (Benoît Lonceint)

- Liste indépendante "Reconnaissance des élus locaux" (Philippe Le Dem)

- Liste divers droite (Hugues Saury)

- Liste Les Républicains (Jean-Noël Cardoux, sénateur sortant)

- Liste Front National (Charles de Gevigney)

A noter que l'élection a lieu à la proportionnelle, contrairement au précédent scrutin il y a 6 ans.