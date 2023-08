Sénatoriales : le candidat Hervé Reynaud refuse de recevoir des "leçons de ruralité"

Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond et tête de liste aux sénatoriales, entouré de ses colistiers et de ses soutiens

C'est une réflexion qui n'a pas plu à Hervé Reynaud. Lundi, sur France Bleu, Pierre-Jean Rochette a détaillé sa candidature aux élections sénatoriales . Le maire de Boën-sur-Lignon se présente comme "sans-étiquette" avec l'ambition de "défendre la ruralité", alors qu'Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond, également candidat, représenterait lui "les grandes villes".

"Nous n'opposons pas l'urbain au rural, explique Hervé Reynaud. Et au sein de cette liste, il y a des élus très engagés dans la défense des maires ruraux, et notamment le président de l'association des maires ruraux de la Loire, Marc Lapallus, mais aussi d'autres élus. Et puis, je rappellerai que Saint-Chamond est la commune dans laquelle il y a 52 exploitations agricoles. Nous connaissons aussi les problématiques rurales dans cette commune. Donc il n'y a pas de leçon de ruralité à avoir et il y a un certain nombre de mensonges également originels sur cette liste de Pierre-Jean Rochette. J'entends "on est indépendant", mais Pierre-Jean Rochette est un électron libre, plus qu'un indépendant. Il s'affiche également avec un certain nombre de soutiens qui démontrent que le parti Renaissance le soutient. Pour notre part, nous avons fait un travail sérieux. Nous n'avançons pas masqués, à la différence de monsieur Rochette".

Hervé Reynaud qui ajoute que sa liste est soutenue par la majorité au Conseil Départemental de la Loire (qui a adopté un motion en ce sens) et pas uniquement par son président Georges Ziegler, contrairement aux affirmations de Pierre-Jean Rochette.

La liste "Ensemble pour la Loire" est composée d'Hervé Reynaud (maire de Saint-Chamond et conseiller départemental), Clotilde Robin, première adjointe au maire de Roanne et conseillère départementale, Olivier Joly, maire de Saint-Just-Saint-Rambert, Valérie Peysselon, conseillère départementale et Marc Lapallus, maire de Cuinzier et Véronique Chaverot, conseillère départementale.