Sénatoriales : les enjeux en Ile-de-France

Près de la moitié du Sénat est renouvelée ce dimanche (171 sièges sur 348), en particulier les 53 sièges d'Ile-de-France. Un scrutin qui ne devrait pas bouleverser le rapport de forces.

Qui sont les sénateurs sortants ?

Parmi les sénateurs sortants d'Ile-de-France, 17 élus Les Républicains, 12 Parti Socialiste, 7 communistes ou apparentés, 6 écologistes, 5 UDI, 1 divers droite et... 5 République en Marche (essentiellement des anciens élus socialistes ayant rejoint ces derniers mois le parti présidentiel : Michel Berson, Jean-Pierre Caffet, Bariza Khiari, Alain Richard, et l'écologiste André Gattolin).

Combien se représentent ?

Sur les 53 sénateurs sortants en Ile-de-France, 27 figurent sur l'une des 84 listes candidates (soit 51%). Parmi les figures les plus connues : Roger Karoutchi dans les Hauts-de-Seine, Pierre Laurent à Paris, et bien sûr le président sortant du Sénat, Gérard Larcher dans les Yvelines, qui est le seul candidat de France à briguer un 5e mandat.

Sur ces 27 sortants qui se représentent, 3 occupent des places non éligibles. C'est le cas du communiste Christian Favier, dans le Val-de-Marne. Il a choisi de rester président du Conseil départemental. L'écologiste Esther Benbassa a quant à elle décidé de changer de département. Elue en 2011 dans le Val-de-Marne, elle est cette fois tête de liste à Paris.

Enfin on note la tentative de recasage au Sénat de Jacques Myard. Le maire LR de Maisons-Laffitte, éjecté de l'Assemblée nationale en juin après 5 mandats, mène la liste divers droite "Force Yvelines".

Combien de sièges pour La République en Marche ?

C'est la grande inconnue du scrutin. On sera sans doute très loin du raz-de-marée des législatives, de part le mode de scrutin. En Ile-de-France, les 64 députés En Marche ne pèseront pas lourd dans un collège de 20.786 grands électeurs. 95% des votants sont issus des conseils municipaux. Or certaines mesures du gouvernement sont très impopulaires dans les communes (suppression de la taxe d'habitation, baisse des dotations et des contrats aidés...).

Que peuvent espérer les principaux partis ?

Les Républicains sont confiants. Selon Gérard Larcher, leur majorité à la Haute Assemblée devrait être "confortée" voire légèrement amplifiée. Pour le PS, il s'agira avant tout de limiter la casse. Le Front National (2 sièges aujourd'hui) n'a pas le moindre espoir de gagner des élus en Ile-de-France. Enfin, la France Insoumise a carrément fait l'impasse sur ces sénatoriales. Le parti de Jean-Luc Mélenchon n'a présenté aucune liste.

Comment va se passer l'élection ?

Dans les 8 départements franciliens, le scrutin se déroule à la proportionnelle à un tour. Les grands électeurs se rendront en préfecture pour voter dimanche, entre 9h et 15h. Chaque liste comporte 2 noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir, avec une stricte alternance homme-femme pour garantir la parité. Les sièges seront ensuite répartis au pro-rata des suffrages exprimés. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. A partir du 2 octobre, ils n'auront pas le droit de cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale.