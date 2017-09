Sénatoriales : les résultats de l'élection en Île-de-France

Près de 21.000 élus franciliens ont été appelés aux urnes ce dimanche. 53 sénateurs de la région seront élus.

Dans les 8 départements franciliens, 84 listes ont été déposées. Chacune comporte 2 noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département, avec une stricte alternance homme-femme. Voici les résultats de ces élections par département.

Paris - 75

Pour la capitale, 12 sièges étaient à pourvoir et 2969 Grands électeurs ont voté. En tête, la Liste du Parti Socialiste avec 24,33% prend quatre sièges. Suivi de a Liste Divers Droite avec 15,09% des voix, deux sièges. La Liste de la Majorité Présidentielle réalise un score de 11,33%, la Liste Les Républicains 10,92%, la Liste Communiste 9,27%, la Liste écologiste, 8,56%, la Liste Parisienne des Républicains de la droite et du centre 7,53% et la Liste Divers Gauche, 6.54% ont toutes un siège. Les sénateurs et sénatrices élus :

Catherine Dumas , Liste Divers Droite, élue.

, Liste Divers Droite, élue. Philippe Dominati , Liste Divers Droite, réélu.

, Liste Divers Droite, réélu. Céline Boulay Esperonnier , Liste Divers Droite élue.

, Liste Divers Droite élue. Pierre Chardin , Liste Les Républicains Liste Les Républicains.

, Liste Les Républicains Liste Les Républicains. Rémi Feraud , Liste du Parti Socialiste, élu.

, Liste du Parti Socialiste, élu. Marie-Pierre De La Gontrie , Liste du Parti Socialiste, élue.

, Liste du Parti Socialiste, élue. David Assouline , Liste du Parti Socialiste, réélu.

, Liste du Parti Socialiste, réélu. Marie-Noëlle Lienemann , Liste du Parti Socialiste, réélue.

, Liste du Parti Socialiste, réélue. Bernard Jomier , Liste Divers Gauche, élu.

, Liste Divers Gauche, élu. Esther Benbassa , Liste écologiste, élue.

, Liste écologiste, élue. Julien Bargeton , Liste de la Majorité Présidentielle, élu.

, Liste de la Majorité Présidentielle, élu. Pierre Laurent, Liste communiste réélu.

Les résultats de toutes les listes dans le département 75 sont ici.

Seine-et-Marne - 77

Dans le département du 77, six sièges de sénateurs étaient à pourvoir et 3216 Grands électeurs étaient appelés à voter. Les Républicains arrivent en tête dans a Seine-et-Marne avec 42,23% des voix et gagne donc trois sièges. La République en Marche, derrière avec 22,91% prend deux sièges, suivi du Parti Socialiste qui garde un siège avec 17,48% des voix. Les sénateurs et sénatrices élus sont :

Arnaud De Belenet , La République En Marche, élu.

, La République En Marche, élu. Colette Mélot , La République En Marche, réélue.

, La République En Marche, réélue. Vincent Éblé , Liste du Parti Socialiste, réélu.

, Liste du Parti Socialiste, réélu. Anne Chain-Larché , Liste du parti Les Républicains, réélue.

, Liste du parti Les Républicains, réélue. Piette Cuypers , Liste du parti Les Républicains, réélu.

, Liste du parti Les Républicains, réélu. Claudine Thomas, Liste du parti Les Républicains, élue.

Les résultats de toutes les listes dans la Seine-et-Marne sont ici.

Val-d'Oise - 95

Cinq sièges de sénateurs étaient à pourvoir dans le 95. 2300 Grands électeurs se sont présentés aux urnes. La Liste Les Républicains est en tête avec 31,46% des voix ce qui équivaut à deux sièges. La République En Marche et La Liste Divers Droite ont tous deux 12,52% des voix. Les deux listes ont donc un siège. La Liste du parti socialiste prend un siège également avec 12,28% des voix. Les sénateurs et sénatrices élus sont :

Alain Richard , La République en Marche, réélu.

, La République en Marche, réélu. Arnaud Bazin , Liste du parti Les Républicains, élu.

, Liste du parti Les Républicains, élu. Jacqueline Eustache-Brinio , Liste du parti Les Républicains, élue.

, Liste du parti Les Républicains, élue. Rachid Temal , Liste du Parti Socialiste, élu.

, Liste du Parti Socialiste, élu. Sébastien Meurant, élu.

Les résultats de toutes les listes dans le Val-d'Oise sont ici.

Seine-Saint-Denis - 93

Six sièges de sénateurs à pourvoir et 2318 Grands électeurs ont donc voté à 26,3% pour la Liste Les Républicains qui garde deux sièges, à 18,66% pour la Liste Communiste, deux sièges, à 17,66% pour la Liste d'Union de la Gauche, un siège et à 14,14% pour la Liste de l'UDI, un siège. Les sénateurs et sénatrices élus sont :

Gilbert Roger , Liste d'Union de la Gauche, réélu.

, Liste d'Union de la Gauche, réélu. Eliane Assassi , Liste Communiste, réélue.

, Liste Communiste, réélue. Fabien Gay , Liste Communiste, élu.

, Liste Communiste, élu. Philippe Dallier , Liste Les Républicains, réélu.

, Liste Les Républicains, réélu. Annie Delmont-Koropoulis , Liste Les Républicains, élue.

, Liste Les Républicains, élue. Vincent Capo-Canellas, Liste de l'UDI, réélu.

Les résultats de toutes les listes en Seine-Saint-Denis sont ici.

Val-de-Marne - 94

Six sièges à pourvoir et 2149 Grands électeurs se sont rendus aux urnes. La Liste d'Union de la gauche arrive en tête avec 38,58% des voix et gagne trois sièges, suivi de la Liste Les Républicains qui garde deux sièges et la Liste de l'UDI avec 13,8%, un siège. Les sénateurs et sénatrices élus sont :

Christian Cambon, Liste Les Républicains, réélu.

Catherine Procaccia, Liste Les Républicains, réélue.

Laurent Lafon, Liste de l'UDI, élu.

Laurence Cohen, Liste d'Union de la gauche, réélue.

Pascal Savoldelli, Liste d'Union de la gauche, élu.

Sophie, Taillé-Polian, Liste d'Union de la gauche, élue.

Les résultats de toutes les listes dans le Val-de Marne sont ici.

Le reste des résultats par département à suivre.