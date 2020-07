Sénatoriales : Marie-Pierre Mouton prête à quitter la présidence du département de la Drôme

Gilbert Bouchet et Marie-Pierre Mouton viennent de présenter leur liste "Drôme au cœur : la voix des territoires !" pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain. Qui pour siéger au Sénat en Drôme et en Ardèche ? On fait le point sur les candidatures déclarées.

Les candidats aux prochaines élections sénatoriales commencent à se faire connaître. Il y a trois sièges à pourvoir dans la Drôme, deux en Ardèche. Le scrutin se déroulera le 27 septembre prochain.

Dans la Drôme, Bernard Buis (LREM), Marie-Pierre Monier (PS) et Gilbert Bouchet (LR) briguent un deuxième mandat. En Ardèche, Catherine André qui vient d'entrer au Sénat à la place de Jacques Genest (qui a laissé son poste pour garder celui de maire de Coucouron) a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Les Républicains présentent donc Anne Ventalon, conseillère départementale du canton d'Aubenas et élue à Vals les Bains.

Marie-Pierre Mouton, candidate avec la liste "Drôme au cœur"

"Notre équipe est représentative des territoires et des collectivités" insiste Marie-Pierre Mouton qui devra quitter la présidence du Conseil départemental de la Drôme s'il est élue sénatrice.

Marie-Pierre Mouton devra quitter la présidence du Conseil départemental de la Drôme si elle est élue sénatrice. Copier

Sur cette liste de droite et du centre "Drôme au cœur", on retrouve : Gilbert Bouchet (sénateur de la Drôme), Marie-Pierre Mouton (présidente du Conseil départemental de la Drôme), Claude Aurias (maire de Loriol), Odile Tacussel (maire de Mévouillon) et Nicolas Daragon (maire de Valence et vice-président du Conseil régional).

"Mon ambition est de servir la Drôme, tout simplement, d'une autre manière mais avec le même état d'esprit" - Marie-Pierre Mouton

Ces élections sénatoriales sont un scrutin indirect : ce sont les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers départementaux et des conseillers municipaux désignés qui sont appelés à voter le 27 septembre prochain.