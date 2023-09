Sénatoriales Meurthe-et-Moselle : la gauche et la droite se partagent les quatre sièges

Deux sièges pour la droite, les deux autres pour la gauche. Les résultats des élections sénatoriales 2023 en Meurthe-et-Moselle sont tombés ce dimanche 24 septembre, avec 2068 votes sur les 2090 grands électeurs. France Bleu Sud Lorraine vous donne le détail :

Union de la droite "Meurthe-et-Moselle Avenir" : Jean-François Husson et Véronique Guillotin réélus avec 934 voix, soit 46,38% des suffrages.

réélus avec 934 voix, soit 46,38% des suffrages. Union de la gauche "Unis pour nos communes" : Olivier Jacquin réélu et Silvana Silvani élue avec 750 voix, soit 37,24% des suffrages.

élue avec 750 voix, soit 37,24% des suffrages. Rassemblement National "Au service des communes de Meurthe-et-Moselle : 152 voix, soit 7,55% des suffrages.

La France Insoumise "Meurthe-et-Moselle Union populaire écologique et sociale" : 99 voix, soit 4,92% des suffrages.

LECO "Ensemble, ayons des projets d'avenir !" : 52 voix, soit 2,58% des suffrages.

Divers Droites "Les gaullistes" : 27 voix, soit 1,34% des suffrages.

La droite fait le même score qu'en 2027, mais perd un siège

"Jamais deux sans trois !", lance Jean-François Husson à l'annonce des résultats. Le sénateur LR, réélu, entame son troisième mandat, "une belle victoire, en équipe, et ce qui est magnifique c'est de faire le même score à la voix près qu'en 2017." Il y a six ans la droite récoltait également 934 voix.

La droite conserve deux sièges, avec celui de Véronique Guillotin mais ne parvient pas à emmener également Pierre Boileau, troisièmes sur la liste "Meurthe-et-Moselle Avenir". La gauche réussit à revenir, avec deux sièges : Olivier Jacquin, qui entame un deuxième mandat et Silvana Silvani, nouvellement élue. Il faut remonter à 2001 pour voir élire deux sénateurs de gauche éluent en Meurthe-et-Moselle.

"Une très grande fierté", nous répond l'intéressée, cela rééquilibre les forces politiques en Meurthe-et-Moselle, on sera au moins deux à faire le travail sur le terrain." Les deux sénateurs socialistes pointent la montée du Rassemblement Nationale, qui se place en troisième position avec 152 voix, soit 7,55% des suffrages. C'est de loin le score le plus élevé du parti d'extrême droite, qui avait fait 2.2% en 2017 et 2011, et 0.72% en 2001.