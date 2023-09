Sénatoriales : Monique Lubin et Eric Kerrouche (PS) réélus dès le premier tour dans les Landes

Les deux mêmes sénateurs landais siègeront lors des six prochaines années au Palais du Luxembourg. Monique Lubin et Eric Kerrouche, tous deux socialistes, ont été largement réélus, ce dimanche, dès le premier tour des élections sénatoriales . Monique Lubin, suppléé par Régis Gelez, a récolté 56,04% des suffrages (654 voix). 53,21% (621 voix) pour Eric Kerrouche et sa suppléante Jeanne Coutière, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur.

"Une élection dès le premier tour nous paraissait peu probable avec sept candidats en face de nous, donc je suis très satisfaite, d'autant plus du score, qui est un très joli score", a réagi Monique Lubin. "J'espère que c'est une reconnaissance du travail que nous avons fait pendant six ans. Nous avons sillonné le département au contact des élus et nous avons essayé de les impliquer dans la démarche législative, dans les textes qui les concernaient. On a essayé de créer un lien avec eux et je crois que ce lien a été reconnu aujourd'hui", détaille de son côté Eric Kerrouche.

Le candidat de la majorité présidentielle troisième

Les deux sénateurs sortants devancent nettement le candidat de la majorité présidentielle Jean-Luc Lafenêtre (25,36 %, 296 voix). Avec 18,68% (218 voix) Marc Vernier (Les Républicains), soutenu par le président du Sénat Gérard Larcher, arrive quatrième du scrutin.

Suivent Alain Baché du Parti Communiste Français (8,48%, 99 voix), Sylvie Franceschini (7,37%, 86 voix) du Rassemblement National, Claudine Lavielle Marcadé, autre candidate communiste (7,54%, 88 voix), Alain Godot d'Europe Ecologie-Les Verts (2,74%, 32 voix). L'Insoumis Mickaël Eeckhoudt ferme la marche avec 1,71% des suffrages (20 voix).

Pour rappel, aux élections sénatoriales, seuls les grands électeurs sont appelés aux urnes, c'est à dire les élus des conseils municipaux, des assemblées départementales et régionales et les parlementaires. Cela représente 1.208 grands électeurs dans les Landes. 1.186 d'entre eux ont voté (les absentéistes risquent une amende de 100 euros). 10 bulletins blancs et neuf nul ont été décomptés.

Dépendance, désertification médicale et statut de l'élu au programme de leur deuxième mandat

Durant cette nouvelle mandature, Monique Lubin compte poursuivre son travail au sein de la commission des affaires sociales. "J'attends avec impatience le débat sur la dépendance, parce que nous sommes au pied du mur, la population vieillit, il nous faut des moyens et donc il faut cette loi sur la dépendance", détaille l'ancienne maire d'Aubagnan qui souhaite également s'engager sur la question de la désertification médicale.

Comme Eric Kerrouche, qui en plus du dossier sur l'artificialisation des sols, va continuer de travailler sur "le statut de l'élu pour démocratiser ces fonctions". "L'idée c'est que devenir soit plus accessible à chacun. Faire en sorte qu'il y ait un vrai statut de l'élu, et ne pas en faire une caste, pour qu'il y ait plus de personnes de catégories socio-professionnelles différentes qui s'impliquent", explique-t-il.

Le deuxième mandat de Monique Lubin et Eric Kerrouche débutera officiellement le 2 octobre prochain.