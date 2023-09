Sénatoriales : Olivier Cigolotti et Laurent Duplomb réélus dès le premier tour en Haute-Loire

Pas de changement en Haute-Loire pour les sénateurs. Olivier Cigolotti (UDI) et Laurent Duplomb (Les Républicains), les deux sénateurs sortants sont réélus dès le premier tour avec 79,14% des voix pour le premier et 74,45% pour le second.

Les deux sortants réélus au premier tour

Pierre Juge pour la France Insoumise arrive en troisième position avec 7,60% des voix et Thierry Perez termine quatrième avec 6,63% des voix pour le Rassemblement National.

Ce dimanche 24 septembre se tient les élections sénatoriales. La moitié des élus de la Chambre-Haute est renouvelée, soit 170 sénateurs. En France, 78 000 grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux et municipaux) sont appelés au vote. En Auvergne deux départements sont concernés, le Puy-de-Dôme (3 sièges) et la Haute-Loire (2 sièges).