Élections sénatoriales 2020 : les résultats en Occitanie

La moitié du Sénat est renouvelée ce dimanche 27 septembre. En tout, 172 sièges sont à pourvoir en France. L'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Aveyron et le Gers sont concernés. Retrouvez ici les résultats de votre département.

87 000 grands électeurs étaient invités à élire 172 sénateurs pour renouveler la moitié du Sénat. Les élections sénatoriales se déroulent tous les trois ans, et les citoyens n'y participent pas directement. La grande majorité des grands électeurs sont des délégués des conseils municipaux des départements concernés. Ce dimanche 27 septembre, on votait en Ariège, dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Aveyron et le Gers. Les résultats département par département.

Ariège

En Ariège, un seul siège était à pourvoir. C'est Jean-Jacques Michau (SOC), ancien président de la communauté de communes du pays de Mirepoix, qui a été élu au premier tour avec 52,95% des voix. Le sénateur sortant, Alain Duran, lui aussi socialiste, ne se représentait pas.

Aveyron

En Ayeron, deux sièges étaient en jeu. Alain Marc (DVD) a été réélu au premier tour avec 60,91% des voix. Le deuxième sénateur de l'Aveyron sera lui aussi de droite : c'est Jean-Claude Anglars (DVD), actuel vice président du département et maire de Sébrazac, qui prend le deuxième siège de sénateur.

Tarn

Dans le Tarn aussi, deux sièges étaient en jeu. Le sénateur sortant, le centriste Daniel Bonnecarrere (DVC' est réélu au premier tour avec 59,41% des voix. C'est un autre centriste qui représentera le Tarn au Sénat : Philippe Folliot (DVC) est élu au second tour. Le député du Tarn devance de justesse Vincent Garel (PRG), candidat de gauche.

Gers

Dans le Gers, le socialiste Fracnk Montauge (SOC) est réélu au premier tour avec avec 56,48% des voix. On attend encore les résultats du second tour pour le deuxième siège dans ce département.

Tarn-et-Garonne

Les résultats sont attendus plus tard dans la soirée.

Haute-Garonne

Les résultats sont attendus plus tard dans la soirée.