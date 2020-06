Sénatoriales : Serge Descout annonce qu'il ne sera pas candidat

C'est une surprise. Alors que l'on attendait un communiqué dans l'après midi dévoilant les intentions de Serge Descout en vue des élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre, l'annonce est tombée dès le début de matinée. Le président du Département de l'Indre a déjoué les prognostiques !

"Je ne serai pas candidat aux élections sénatoriales" écrit il dans un communiqué de quelques lignes, précisant qu'il s'agit d'"Une décision mûrement réfléchie mais qui s’est clairement imposée, considérant que ma mission au Département était ma priorité et qu’il était de mon devoir d’honorer ce mandat, entouré de mes collègues Conseillers départementaux."

Les cartes sont donc rebattues. Seule Frederique Gerbaud est officiellement candidate pour un second mandat. Jean-François Mayet a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Or, il y a deux postes de sénateurs dans le département de l'Indre. Qui pour briguer le second ?