Sénatoriales : un bulletin de vote retoqué, le mot "suppléante" refusé

La commission de propagande électorale de la Mayenne a appliqué à la lettre le code électoral qui parle de "suppléant" ou de "remplaçant". Une décision vivement commentée et critiquée sur les réseaux sociaux.

"C'est une décision très stricte voire étriquée" a aussitôt réagi Claude Gourvil, le candidat écologiste. La commission de propagande électorale, qui vérifie la légalité des bulletins et des professions de foi, a refusé, ici, que le mot "suppléant" ou "remplaçant", admis par le code électoral, ne pouvait pas être féminisé. Sur le document fourni par Europe-Ecologie-Les Verts, en effet, on peut lire "suppléante" sous le nom de Sophie Leterrier.

Indice, l'article R155 du code électoral dit ceci : "remplaçant" "suppléant" https://t.co/B5WyuERnzEpic.twitter.com/oDKyLKbxaG — Maël Rannou (@MaelRannou) September 12, 2017

"L'explication qu'on m'a fournie, c'est qu'il y a une inégalité de traitement entre les différents candidats, que le jour du dépouillement, ça pourrait poser problème si certains avaient féminisé et d'autres pas" poursuit Claude Gourvil. Il existe, pourtant, et depuis de de nombreuses circulaires qui appellent à la féminisation des emplois et des fonctions. "Cette histoire va à contre-courant de l'évolution de la société" conclut le candidat écologiste.

La Mayenne, le département où on gomme les femmes. @MaelRannou@Prefet53

Sophie devient "Suppléant". pic.twitter.com/GdkkCL03vE — Claude Gourvil (@cgourvil) September 12, 2017

La candidature de Claude Gourvil et de Sophie Leterrier n'est absolument pas remise en cause. L'affaire est remontée jusqu'au ministère de l'Intérieur. La Préfecture de la Mayenne, que nous avons contactée, se dit favorable pour réunir, de nouveau, la commission électorale présidée par un magistrat. A la demande des deux candidats précise-t-elle. Mais le temps presse. Les élections sénatoriales sont prévues le 24 septembre. Europe-Ecologie-Les Verts fait savoir à France Bleu Mayenne que deux lots de bulletins sont prêts à être imprimés. Le premier avec la mention "suppléante", l'autre avec "suppléant". Evidemment, une fois l'histoire rendue publique, les commentaires et les critiques ont afflué sur les réseaux sociaux et en particulier sur twitter comme vous pouvez le découvrir ci-dessous :

En France, en 2017, ta candidature aux élections peut être refusée ou annulée parce que tu as accordé au féminin ta fonction sur le bulletin https://t.co/jQNwzIm55g — Pierre Ristic 🌻 (@memoristic) September 13, 2017

Bienvenue dans le XXI ème siècle ! Pourquoi ne pas réécrire le code électoral en écriture inclusive égalité femme/homme quand tu nous tiens https://t.co/EO5i6Mx7OJ — Lucie Etonno (@EtonnoL) September 13, 2017