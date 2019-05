Sept choses à savoir sur le G7 de l'environnement à Metz

Metz accueille le G7 de l'environnement les 5 et 6 mai. Une manifestation d'envergure internationale qui verra se réunir les ministres de nombreux pays. Des animations ouvertes à tous sont aussi prévues les vendredi 4 et samedi 5 mai.

La ville de Metz accueille le G7 de l'environnement les 5 et 6 mai prochains. Les ministres se réuniront au Centre des Congrès Robert-Schuman et des rencontres de la société civile auront lieu au Centre Pompidou-Metz. Près de 10.000 visiteurs sont attendus. A cette occasion, des événements sont organisés et d'importantes mesures de sécurité sont mises en place.

Voici tout ce qu'il faut savoir (ou presque) sur cet événement.

1. Qu'est ce que le G7 ?

Le G7 est un groupe de discussion sur l'économie mondiale et ses problématiques. Il réuni 7 grandes puissances mondiales : la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Italie, le Japon, l'Allemagne et le Canada. Huit pays supplémentaires sont invités à participer aux travaux : le Chili, l'Egypte, le Gabon, les iles Fidji, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et le Niger. L'Union européenne est aussi associée aux travaux.

La présidence tournante est assurée en 2019 par la France.

2. Pourquoi un G7 de l'environnement ?

Le pays hôte du G7 organise les rencontres des ministres dans chaque domaine pour préparer le sommet annuel qui a lieu à Biarritz du 24 au 26 août. Il y a des rencontres en amont dans le domaine de l'économie et des finances, défense et sécurité internationale, éducation, développement, et bien sur environnement.

3. Les priorités affichées du G7 de l'environnement

La France a fait de la lutte contre les inégalités, le thème centrale de sa présidence. En matière d'environnement, elle est donc sur la même ligne et affiche 4 priorités :

La lutte contre les inégalités par la transition écologique et solidaire

Le soutien aux alertes scientifiques et la mobilisation internationale sur la biodiversité et le climat

La promotion des solutions concrètes pour le climat et la biodiversité

Le financement de la préservation de la biodiversité

4. Pourquoi Metz a-t-elle été choisie pour accueillir la réunion ?

Metz a été désignée comme ville hôte du G7 Environnement après un processus de sélection qui a mis en concurrence plusieurs villes. "Ses engagements en font une excellente ambassadrice de la mobilisation française face aux défis du dérèglement climatique et de l’érosion de la biodiversité" a expliqué François de Rugy au moment de la désignation.

Le critère géographique, et la proximité avec plusieurs pays comme l'Allemagne, la Belgique ou le Luxembourg a joué.

5. Alter G7, conférences, ateliers : les événements auxquels on peut assister

Une quinzaine d'événements sont ouverts pour la première fois à la société civile et au grand public. Des conférences, des ateliers ou des tables rondes se tiendront au Centre Pompidou les 5 et 6 mai. Attention, car il faut s'inscrire de manière nominative via une plateforme dédiée pour participer. L'accès à ces événements est gratuit.

Il y a aussi le village du G7, ou ce qu'on appelle l'Alter G7 qui sera installé dans les jardins Jean-Marie Pelt avec plus d'une centaines d'organisations, associations et d'ONG présentes. Les animations autour de la thématique de l'écologie urbaine sur le territoire messin y seront présentées vendredi 3 et samedi 4 mai.

Une grande marche pour le climat doit aussi déambuler dans la ville le samedi 4 mai dans l'après midi. Cette marche internationale pour la justice écologique et sociale partira à 15h des jardins Jean-Marie Pelt.

6. Les accès autour des sites seront-ils accessibles ?

Cette réunion sous haute surveillance va nécessiter de boucler une dizaine de rues autour du centre des congrès et du centre Pompidou qui seront les points névralgiques de ce G7. Plusieurs secteurs de la ville, dont le quartier de l'Amphithéâtre, le quartier République et les alentours de l'Arsenal seront également impactés durant ces journées. Même les riverains et les professionnels doivent s'accréditer pour avoir accès à certains secteurs.

Plus de 2 600 membres des forces de l'ordre seront déployés durant cette période.

7. Les lieux de rendez-vous

Les travaux des ministres et des pays invités ont lieu au Centre des Congrès de Metz dimanche et lundi. Une réception est également organisée dimanche par la ville de Metz à l'Arsenal.Le Centre Pompidou accueille les rendez-vous ouverts à la société civile les 5 et 6 mai.Les jardins Jean-Marie Pelt accueillent le village du G7 à partir du vendredi 4 mai.