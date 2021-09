Sept comités de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron créés en Dordogne

À sept mois de l'élection présidentielle de 2022, des comités de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron se mettent en place un peu partout en Dordogne. Dans le Périgord noir, Jérôme Peyrat, Christophe Najem, Claudine Muller et Bernard Crouzet vont se charger de défendre le bilan du quinquennat du président de la République et de faire la promotion de son programme pour sa réélection, sachant que chef de l'État n'a pas encore présenté sa candidature. À Bergerac, c'est Paul Fauvel, Franck Salat à Montpon, Maxime Bournazel à Terrassons. Dans la Vallée de l'Isle, Stéphane Triquart anime le comité de soutien et Hervé Delage dans le Sud Bergeracois. Dans le Grand Périgueux, Jérôme Peyrat, Alexandre Bregeon sont à la manœuvre.

Macron en tête en Dordogne en 2017

Lors de l'élection présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron avait rassemblé 64.29% des voix au second tour. Au premier tour, le candidat "En Marche" obtenait 22,49% des voix, derrière Jean-Luc Mélenchon (22,97%).