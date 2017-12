Vaucluse, France

L'opération "Marianne du Civisme" existe depuis 2007 et en est à sa troisième édition. Le but est de distinguer et de valoriser les communes qui votent le plus lors des élections législatives et présidentielles.

Les sept communes de Vaucluse primées par le concours © Radio France - Isabelle Lassalle

Abstention record aux législatives

L'abstention est un réel problème en France. Lors du deuxième tour des dernières législatives plus de 57% des électeurs ne sont pas déplacés, un record absolu. Ces Mariannes du Civisme, c'est un peu comme les Villes et Villages Fleuris : le but c'est de créer une émulation chez les élus et les citoyens.

L'opération est organisée par l'Association des Maires de France et par la Fédération nationale des associations des anciens maires et adjoints. Le principe est simple : on récupère les chiffres du ministère de l'Intérieur lors des quatre derniers scrutins nationaux. On fait la moyenne du taux de participation, en pourcentage très précis pour éviter les égalités, et on fait un classement.

Sept catégories selon la taille des villes

Il y a sept catégories selon la taille des communes. Des plus petites : de 1 à 100 inscrits ; jusqu'aux plus grandes : plus de 10 000 inscrits. C'est un concours départemental et national Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Epécamps dans la Somme est la seule commune française qui peut se targuer d'une participation de 100%. Il faut dire qu'il n'y a que 10 inscrits. Et plus les communes sont peuplées, plus le taux diminue. Dans les villages de 250 à 1 000 inscrits par exemple, le plus fort taux de participation dépasse tout juste 80%.

Les vainqueurs en Vaucluse

Les sept communes primées en Vaucluse recevront leur prix ce mercredi soir lors d'une cérémonie. Chez les petits : de 1 à 100 inscrits, c'est Brantes qui décroche la Marianne d'or avec 87,77% de participation moyenne. 79 inscrits sur la commune, 72 votants. C'est d'ailleurs le taux le plus fort dans le département. On retrouve ensuite Castellet, Beaumont-du-Ventoux, Le Barroux, Les Taillades et Caumont-sur Durance.

Chez nous, les jeunes votent aussi

Pour le maire de Beaumont-du-Ventoux Bernard Charasse, ce résultat n'est pas une surprise : "Pour les gens du village, le vote c'est l'occasion de se retrouver. Et même les plus jeunes se déplacent. Un jeune qui n'irait pas voter se ferait houspiller par ses parents".

Les petits villages plus civiques

Phénomène comparable aux Taillades où les habitants rencontrés avouent qu'il "est plus naturel" d'aller voter dans les petites communes. A 4 km de là, à Cavaillon, la participation est plus faible de 20 points en moyenne ! La maire de la ville n'était pas au courant de la victoire de sa commune. Nicole Girard en est ravie : "On mettra la plaque dans l'hôtel de ville". Chaque commune primée recevra en effet une plaque émaillée avec la Marianne incrustée.

Dans les plus grandes communes, c'est Le Pontet qui s'en sort le mieux. Le maire FN Joris Hébrard se félicite de ce résultat: "Depuis 2015, on a créé davantage de bureaux de vote pour limiter l'attente et on a refait la carte électorale pour la rendre plus juste". La commune avait déjà reçu une Marianne de bronze en 2007. Dans cette catégorie, Avignon se classe bonne dernière.